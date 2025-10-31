La Junta aprueba un contrato de 4,9 millones para renovar la señalización vertical de la red autonómica de carreteras.JCYL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado el contrato destinado a la mejora y reposición de la señalización vertical en las carreteras autonómicas, una actuación promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con una inversión global de 4.943.829,65 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027.

El proyecto se ejecutará en un plazo de 15 meses y permitirá modernizar la red viaria en las nueve provincias de la Comunidad.

La iniciativa contempla la actualización de la señalización en miles de kilómetros de vías, con la incorporación de materiales más duraderos y reflectantes de última generación que mejorarán la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad vial. También se instalarán nuevas señales fijas de acero galvanizado y se sustituirán aquellas que hayan perdido eficacia, en el marco de un plan integral de conservación preventiva.

El contrato se estructura en nueve lotes provinciales para garantizar una ejecución adaptada a las necesidades de cada territorio, con las siguientes inversiones: Ávila, 505.871,23 euros; Burgos, 650.674,45; León, 648.324,16; Palencia, 694.423,46; Salamanca, 500.623,79; Segovia, 486.626,73; Soria, 486.387,77; Valladolid, 484.664,63, y Zamora, 486.233,43 euros.