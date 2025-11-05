PSCyL advierte de que las cuentas "no priorizan la educación pública": "Son una estafa"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León ha advertido que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno autonómico "no priorizan la educación pública", al mantener "carencias" que impiden la "dignificación" de la profesión docente y de sus condiciones laborales.

Así lo han señalado el secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE, Javier García, y el portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Pablos, después de reunirse con sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación --CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STCyL--.

Un encuentro que ha servido, ha precisado Javier García, para las "propuestas y reivindicaciones" del colectivo docente a la hora en el seno de de elaborar el programa de Gobierno de los socialistas de cara a los comicios autonómicos y también para ponerlas encima de la mesa a la hora de negociar las cuentas durante su tramitación.

En este sentido, el secretario de Educación en la CEA ha advertido de que los sindicatos "perciben una creciente privatización de la educación en Castilla y León". "Se retraen recursos de lo público para destinarlos a la educación concertada, a la educación privada y sobre todo coinciden en reclamar una dignificación de la profesión docente, no solo en cuanto a cuestiones salariales, sino también en cuanto al reconocimiento de su profesión al denunciar que no cuenta con los recursos adecuados para desarrollar su trabajo y que se desarrolla en unos centros educativos que están infradotados", ha abundado.

En este contexto, también ha hecho suyas la denuncia de las organizaciones en cuanto a la "falta de personal" sobre todo en temas de atención a la diversidad por lo que ha exigido a la Junta "poner todos los medios" a la disposición de los profesores para desarrollar su trabajo "sin cortapisas".

Argumentos en los que ha coincidido con el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario, Fernando Pablos, que ha calificado el proyecto de presupuestos de "estafa" al dar continuidad a lo que, en su opinión, la Junta ha hecho en los últimos años, "primar la educación privada concertada frente a la pública".

"Los datos de liquidación del presupuesto a fecha 30 de septiembre para que sean conocidos establecen que en la educación privada concertada se ha incrementado sobre el presupuesto inicial que era el mismo que el de 2024, 48 millones para la educación privada-concertada, mientras para los sueldos del profesorado de la educación pública se han destinado 24 millones menos. Esos datos son demoledores", ha espetado.

Durante su intervención, también ha denunciado que "ni una solo de las inversiones" previstas en el proyecto "mantiene el presupuesto que en su momento tenía ni la fecha de finalización". "Todas se retrasan", ha denunciado para poner como ejemplo los conservatorios de León y Zamora, el Instituto de Villaquilambre (León) o el Instituto San Lorenzo en Segovia.

"Y junto a ello yo quiero trasladar que compartimos plenamente con los sindicatos su reivindicación de que son necesarios más recursos para la educación pública. Recursos en cuanto a presupuesto, pero también recursos humanos en el ámbito del profesorado, en el ámbito del personal de administración y servicios y en el ámbito de cubrir otra serie de necesidades que hay en estos momentos, en el ámbito de la salud mental, de la convivencia y del sanitario", ha continuado.

De ahí que reclame "más equidad" ya que, a su juicio, la Junta "presume mucho pero recortan los recursos para quienes más necesitan apoyo en el ámbito de la educación". "Veremos lo que ocurre el 14 y el 17, pero sí quiero dejar claro que estos presupuestos no son los que la educación de Castilla y León necesita. Son más de lo mismo, con muchas carencias", ha finalizado.