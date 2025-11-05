El Correo de Burgos

Gago anima a los ciudadanos de Castilla y León en el exterior a mantener vivo el vínculo con su tierra

Gago se reúne con los participantes en el Programa Añoranza.

Gago se reúne con los participantes en el Programa Añoranza.JCYL

Europa Press
Valladolid

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los participantes en el Programa Añoranza a disfrutar de forma intensa de la experiencia que supone su reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces y ha llamado también a mantener vivo el vínculo con su tierra que, según ha aseverado, les espera siempre "con los brazos abiertos".

Gago ha recibido este miércoles a 14 ciudadanos residentes en Argentina, Cuba y Uruguay participantes en el Programa Añoranza que se han podido reencontrar con su tierra, su cultura, su historia y sus tradiciones y participar "en una variada y completa agenda de actividades".

La Consejería de la Presidencia ha recordado que el Programa Añoranza se alinea con el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028 que contempla el desarrollo de programas que tengan por objetivo el conocimiento 'in situ' de Castilla y León por parte de la ciudadanía residente en el exterior, "especialmente a aquellos que no hayan estado nunca en su tierra de origen, con la finalidad de reforzar sus vínculos con la Comunidad y su sentimiento de pertenencia a la misma".

Al margen del Programa Añoranza, la Junta también organiza los programas Encuentro y Orígenes, destinados a ciudadanos de diferentes franjas de edad para ofrecer esta oportunidad tan enriquecedora a todos los castellanos y leoneses residentes en el exterior.

