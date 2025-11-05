Gago anima a los ciudadanos de Castilla y León en el exterior a mantener vivo el vínculo con su tierra

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los participantes en el Programa Añoranza a disfrutar de forma intensa de la experiencia que supone su reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces y ha llamado también a mantener vivo el vínculo con su tierra que, según ha aseverado, les espera siempre "con los brazos abiertos".

Gago ha recibido este miércoles a 14 ciudadanos residentes en Argentina, Cuba y Uruguay participantes en el Programa Añoranza que se han podido reencontrar con su tierra, su cultura, su historia y sus tradiciones y participar "en una variada y completa agenda de actividades".

La Consejería de la Presidencia ha recordado que el Programa Añoranza se alinea con el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028 que contempla el desarrollo de programas que tengan por objetivo el conocimiento 'in situ' de Castilla y León por parte de la ciudadanía residente en el exterior, "especialmente a aquellos que no hayan estado nunca en su tierra de origen, con la finalidad de reforzar sus vínculos con la Comunidad y su sentimiento de pertenencia a la misma".

Al margen del Programa Añoranza, la Junta también organiza los programas Encuentro y Orígenes, destinados a ciudadanos de diferentes franjas de edad para ofrecer esta oportunidad tan enriquecedora a todos los castellanos y leoneses residentes en el exterior.

