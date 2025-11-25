Nevenka Fernández en el Congreso: "Todavía, pelear contra la violencia requiere de nuestra valentía"

La economista Nevenka Fernández interviene por videoconferencia en un acto conmemorativo por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

"Me marché llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Y estuve muy sola durante muchísimos años", ha revelado

Nevenka Fernández, primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político en España hace 24 años, al alcalde de Ponferrada (León), ha afirmado este martes en el Congreso de los Diptuados, que "todavía" se requiere "valentía" para pelear contra la violencia machista.

"Creo que todavía en cada uno de nuestros lugares, desde donde nos corresponde, pelear contra la violencia requiere nuestra valentía. Podemos marcar una diferencia y quizás eso no cambia el mundo, pero un pequeño cambio puede mover montañas. Así que, que seamos valientes y que sigamos apostando por la educación, por un modo de comprender", ha indicado durante su intervención mediante videoconferencia en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en la Cámara Baja y presidido por su presidenta, Francina Armengol.

Durante un coloquio entre la exconcejala del PP en Ponferrada y la jueza especializada en violencia de género, Cira García, Fernández ha recordado las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar abusos, incluyendo la culpa, el miedo y la revictimización que ha dicho que puede prolongarse durante años. "Mi única manera de sobrevivir fue hacer lo que hice. No considero que fuese muy valiente (...) Siempre hubo personas más valientes que yo, que se atrevieron a escuchar, que se atrevieron a acompañar", ha asegurado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a fortalecer la formación especializada para quienes tratan con víctimas de violencia de género y a crear mecanismos seguros para denunciar. "Tiene que haber formación especializada para personas que se acercan a tratar a víctimas de violencia, porque, como en cualquier otro caso de trauma, una persona sufre un trauma, pues, primeramente, es muy difícil hablar de ello, y es difícil hablar de ello si estás en un lugar donde no te sientes seguro", ha explicado.

En la misma línea, ha destacado que la comprensión "tiene efectos curativos extraordinarios". "Yo creo que hace 25 años, incluso siendo juez, había que ser muy valiente para atreverse a escuchar a una mujer que venía a contar lo que la sociedad no estaba preparada para escuchar", ha expuesto.

También ha llamado a "romper" el "ciclo de culpa" de "cómo a la mujer se la ve en el lado culpable". "Me marché llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Y estuve muy sola durante muchísimos años", ha afirmado.

Igualmente, Fernández ha apuntado que las mujeres tienen "un coste muy grande". "Te van a cuestionar inmediatamente, sabes que no vas a ser creída. Van a intentar encontrar la culpa que tú tienes por haberte metido sola en un portal con seis hombres, por haberte puesto la minifalda, por haber consentido una relación, como en mi caso, y después decir que no querías tenerla más. Entonces sabes que va a tener consecuencias devastadoras y consecuencias no solo para ti, sino consecuencias para tu entorno, tu familia, o sea, tu vida", ha narrado.

Por su parte, la jueza Cira García ha reclamado un aumento de los recursos para luchar contra la violencia de género y que se escuche a las víctimas que la sufren. "No podemos recortar recursos y desde luego hay que incrementarlos y potenciarlos porque están los recursos saturados", ha asegurado.

De la misma manera, ha indicado que "la violencia contra las mujeres nunca puede estar a merced del partido político que gobierna". Además, ha pedido que no se dé ningún tipo de retroceso en esta materia.

En cuanto a la formación de los jueces en violencia de género, ha dicho que "nunca puede ser una opción, sino que tiene que ser una obligación" para todos aquellos profesionales de cualquier ámbito que traten con las mujeres.

"Los equipos técnicos de los juzgados están sobresaturados, hay que seguir invirtiendo. La ley es una parte importante pero si las leyes no tienen dotación presupuestaria para cubrir esos derechos económicos y sociales que recogía la ley, las leyes no pueden ser declaraciones. Tienen que asumirse compromisos, Pero es muy importante que no se recorten los recursos y no solamente que no se recorten, que se aumenten", ha apuntado.

También ha incidido en el momento de después de que la víctima haya denunciado violencia de género. "Cuando va al juzgado todo el mundo la acompaña, pero luego se queda absolutamente sola y olvidada", ha advertido, para lo que ha pedido acompañamiento posterior.

"MAL SISTÉMICO, ESTRUCTURAL, ANTIGUO, ATROZ"

Por su parte, Armengol ha avisado de la persistencia de la violencia de género, calificándola como "un mal sistémico, estructural, antiguo, atroz" y un "lastre" para la democracia.

En su discurso, ha destacado cómo esta violencia se entrelaza con otras "opresiones", como la clase social, el origen étnico, la diversidad funcional o la orientación sexual. "Un entramado de violencias que nos atraviesan y a las que, como sociedad, debemos dar respuesta", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado la importancia de la movilización social y las herramientas de visibilización: "Ahora somos el pueblo de las manifestaciones masivas en favor de la lucha feminista, del "hermana, yo sí te creo", del "#Cuéntalo", del #Metoo. De las leyes pioneras, de la visibilización", ha asegurado para añadir que "queda muchísimo camino por recorrer".