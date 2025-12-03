La Robla celebra su primera procesión nocturna en honor a santa Bárbara

El colectivo Sangre Minera-Instituto de Estudios Montaña Central organiza una Procesión nocturna en honor a santa Bárbara en La Robla (León) con salida de la Mina Escuela y llegada a la iglesia de la localidad.Campillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Revivir el espíritu y la emoción de las antiguas celebraciones mineras que marcaron la identidad de la Montaña Leonesa hasta hace unos pocos años. Es el propósito de la iniciativa llevada a cabo en la tarde de este miércoles en la localidad de La Robla, que vivió su primera procesión minera nocturna en honor a santa Bárbara, patrona de los mineros, cuya festividad se celebra el 4 de diciembre.

La Mina Escuela fue el punto de partida de este recorrido que concluyó en la iglesia parroquial, organizado por el colectivo Sangre Minera en colaboración con el Centro Integral de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal.

La iniciativa se pone en marcha como homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y aún lo hacen en muchos lugares; en la propia Montaña Central mañana se celebra en la iglesia de Santa Lucía de Gordón una misa y procesión a la una de la tarde en honor a santa Bárbara.