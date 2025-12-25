Fallece un niño de 12 años por una posible intoxicación por monóxido en una vivienda de Baltanás

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

Un menor de 12 años ha fallecido este jueves en una vivienda de la calle de la Virgen de Baltanás (Palencia) a causa de una posible intoxicación por monóxido de carbono, también se ha visto afectado un hombre de 33 años, que ha sido trasladado al hospital, y una mujer de 21 y un niña de dos años sentían dolor de cabeza, según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 10.29 horas, cuando una llamada ha alertado de que un adulto y un menor se encontraban inconscientes en el interior del inmueble, que cuenta con una "gloria" como sistema de calefacción. En el mismo domicilio se encontraban otras dos personas -una mujer de 21 años y una niña de 2-, que manifestaban dolor de cabeza.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de Baltanás.

Las asistencias médicas confirmaron el fallecimiento del menor y trasladaron en UVI móvil a un varón de 33 años al Hospital de Palencia. La ambulancia de soporte vital básico ha evacuado también a la mujer y la niña afectada al mismo centro hospitalario.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso.