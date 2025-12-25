Fallece un niño de 12 años por una posible intoxicación por monóxido en una vivienda de Baltanás
Un menor de 12 años ha fallecido este jueves en una vivienda de la calle de la Virgen de Baltanás (Palencia) a causa de una posible intoxicación por monóxido de carbono, también se ha visto afectado un hombre de 33 años, que ha sido trasladado al hospital, y una mujer de 21 y un niña de dos años sentían dolor de cabeza, según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla y León.
El aviso se ha recibido a las 10.29 horas, cuando una llamada ha alertado de que un adulto y un menor se encontraban inconscientes en el interior del inmueble, que cuenta con una "gloria" como sistema de calefacción. En el mismo domicilio se encontraban otras dos personas -una mujer de 21 años y una niña de 2-, que manifestaban dolor de cabeza.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de Baltanás.
Las asistencias médicas confirmaron el fallecimiento del menor y trasladaron en UVI móvil a un varón de 33 años al Hospital de Palencia. La ambulancia de soporte vital básico ha evacuado también a la mujer y la niña afectada al mismo centro hospitalario.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso.