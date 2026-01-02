Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Audiencia de Valladolid ha impuesto penas que en su conjunto suman seis años y ocho meses de cárcel a dos varones por un delito de agresión sexual sobre una joven durante una fiesta celebrada en febrero de 2025 en cuyo transcurso la sometieron a tocamientos y dibujaron penes en la cara y otras partes del cuerpo tras quedar la víctima inconsciente con motivo de la ingesta de alcohol y drogas.

Ambos jóvenes, J.C.L. y D.S.C, se exponían a penas respectivas de seis y ocho años y medio de privación de libertad, si bien el tribunal sentenciador ha resuelto imponer, por el mismo orden, condenas de dos años y medio y tres años y medio por delito de agresión sexual, con la atenuante de drogadicción en ambos casos y la de reparación del daño respecto del primero de los dos.

No podrán aproximarse a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo a una distancia inferior a 300 metros ni podrán comunicarse con ella por cualquier medio por un tiempo superior en dos años al de la duración de la pena de prisión, junto con la medida de libertad vigilada por un tiempo de cinco años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, y su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, también por un tiempo superior en un lustro al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

También los dos jóvenes han sido condenados cada uno de ellos a otros cuatro meses de cárcel por delito de amenazas sobre el anfitrión de la fiesta, V.A.G, al que no podrán aproximarse a menos de 300 metros ni comunicar con él, por cualquier medio directo o indirecto, por tiempo superior en dos años al de la duración de la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la agredida en la cantidad de 6.000 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

En el fallo "se aprecia un único delito de agresión sexual por actuación conjunta cuando se produce la repetición del acto sexual de manera seguida e inmediata por los agresores sobre el mismo sujeto pasivo, en el marco de una misma ocasión y bajo la misma situación de la víctima--en este caso privada de voluntad)--y respondiendo todos los actos al mismo impulso libidinoso satisfecho con esa pluralidad", justifica la Audiencia de Valladolid.

ASEGURAN QUE ERA UN MERO JUEGO

Durante el juicio, los ahora condenados defendieron su inocencia al negar que rozaran sus cuerpos con el de la denunciante o que la toquetearan y atribuyeron los dibujos obscenos que le dejaron marcados con un rotulador rojo a un juego que, sin intención de vejar a la joven, era una práctica habitual que se venía realizando en otras fiestas similares en las que los participantes iban a saco a drogarse para luego, una vez perdido el conocimiento, aceptar que quienes se mantenían en pie pudieran utilizar sus cuerpos para realizar este tipo de dibujos.

Sin embargo, la acusación pública y la particular mantuvieron los cargos contra los dos acusados al considerar acreditada la comisión de ambos delitos, el de agresión sexual sobre la mujer y el de amenazas sobre el inquilino de la vivienda donde se produjeron los hechos, que fue quien se puso en contacto telefónico con el Servicio de Emergencias 112 para denunciar lo que estaba ocurriendo en el inmueble, amenazas que los ocupantes del banquillo rechazaron también.

El testimonio del denunciante y el prestado por la media docena de agentes de la Policía Nacional el primer día del juicio han sido, fundamentalmente, las pruebas a las que se han aferrado las acusaciones pública y particular para entender enerbada la presunción de inocencia de ambos jóvenes, a los que los funcionarios policiales, al personarse en la vivienda sita en el barrio de Las Delicias, sorprendieron cuando la joven se hallaba totalmente inconsciente, con los pantalones bajados y la camiseta subida, mientras ellos, de común acuerdo y propósito libidinoso, la abrazaban y rozaban sus cuerpos con el de la víctima, tocándole el pecho y la vagina por encima de la ropa, llegando J.C. a poner su cara a la altura del pubis de ella y D. a lamerle la cara. Además, los acusados habían pintado penes con un 'rotu' de color rojo en la cara, la tripa y la mano derecha de la joven.

Los dos acusados y la joven habían acudido esa tarde al domicilio del anfitrión de la fiesta y, a la postre, denunciante de los hechos con el fin de consumir alcohol y drogas, algo que todas las partes, incluida la propia joven reconocieron, aunque esta última, que declaró por videoconferencia desde Jerez, no pudo aportar mucho a la causa debido a la pérdida total del conocimiento sufrido con motivo de la ingesta de sustancias, entre ellas éxtasis líquido.

En su informe final, la acusación pública mantuvo la petición de ocho años y medio de prisión para D.S.C. por delitos de agresión sexual y amenazas, con la atenuante de drogadicción, pero rebajó la pena para J.C.L, a quien pidió seis años al aplicarle también la atenuante de reparación del daño, ya que consignó total de 5.000 euros de los 10.000 que en su conjunto solicitó a los dos ocupantes del banquillo para compensar los daños morales causados a la víctima. Por su parte, la acusación particular mantuvo su solicitud de ocho años y medio para cada uno de ellos.

En el lado opuesto, las defensas abogaron por un fallo absolutorio para sus patrocinados, que siguen en prisión provisional desde el día de los hechos. En el caso del letrado de J.C.L, en su alegato invocó la eximente completa de intoxicación por consumo de alcohol y drogas y también la eximente especial de error invencible--cuando una persona comete un acto que resulta ser un delito, pero actúa sin conocer los elementos objetivos que lo definen--, a la vez que hizo especial hincapié en las numerosas contradicciones en las que, a su juicio, habría incurrido el denunciante y anfitrión de la fiesta.