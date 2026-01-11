Ángel Ceña y Jesús Ángel Alonso se disputan este domingo en primarias liderar la lista de Soria YA a las Cortes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Ángel Ceña, portavoz en las Cortes de Soria YA, y el presidente del Comité de Garantías y Respeto, Jesús Ángel Alonso, se disputan hoy en primarias el primer puesto de la candidatura de la formación a las Cortes en las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo. Los resultados de esta jornada de votación y, por tanto, el candidato a la Presidencia de la Junta, se conocerán a partir de las 19.30 horas.

Este domingo, a las 11.30 horas, ejerció su derecho al voto en la capital el actual procurador y portavoz de Soria YA en las Cortes Ángel Ceña, quien aspira a repetir como número uno de la lista, ya que fue quien la encabezó en febrero de 2022, cuando lograron el 42 por ciento de los votos y tres de los cinco procuradores en liza de la provincia.

No votará este domingo su oponente Jesús Ángel Alonso ya que se encuentra fuera de Soria por motivos personales que le impiden desplazarse hasta la ciudad. De la misma forma no participará en la comparecencia posterior al escrutinio de los votos.

Asimismo, los 113 afiliados pueden votar en este proceso interno de forma presencial en el local habilitado en la calle Mayor de la capital soriana, así como por correo postal certificado -hasta este pasado viernes 9 de enero-. La confección definitiva de la lista corresponderá a la Asamblea Plenaria de la formación, en un proceso interno que concluirá en enero.

Tras depositar su papeleta en la urna, Ángel Ceña destacó que esta jornada suponía el primer acto de la precampaña electoral de Soria YA y destacó que son el único partido en su provincia que elegirá a su candidato a las Cortes mediante unas primarias “abiertas” a todos los miembros del partido. “Queremos ser la voz democrática”, dijo de los sorianos y señaló que “no importa” quien gane este domingo porque las reivindicaciones serán las “mismas”, es decir, infraestructuras y servicios para su tierra.

Al mismo tiempo, Ceña aseguró que afronta este proceso electoral “con ganas de trabajar por y para los sorianos”, por lo que insistió en que no importa quien lidere la candidatura, porque los dos aspirantes se han comprometido a luchar por la provincia a partir de las elecciones que auguró tendrán lugar el domingo 15 de marzo.

Candidatos

Ángel Ceña en la actualidad es procurador en las Cortes junto a Vanessa García y Juan Antonio Palomar, y uno de los dos portavoces parlamentarios del grupo UPL-Soria YA. Dentro de la organización, desempeña el cargo de secretario general. Ceña entró a formar parte de Soria YA en el año 2019, tras participar en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada en Madrid. Licenciado en Derecho e Historia, Ceña es funcionario de la Junta desde 1992, desempeñando diferentes funciones en la administración autonómica a lo largo de su carrera.

Jesús Ángel Alonso forma parte de Soria YA desde 2007, siendo uno de los miembros más veteranos de la plataforma. Dentro de la organización política, es presidente de la Comisión de Respeto y Garantías. Alonso es un emprendedor soriano conocido por ser el creador del portal web Valonsadero.com y propietario de una agencia de diseño y marketing establecida en Soria capital. Además es uno de los impulsores de la Asociación de Diseñadores de Soria.