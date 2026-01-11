Somacyl confía en alcanzar el 100 por 100 de aguas residuales depuradas en la próxima legislatura, un objetivo “muy ambicioso”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confió en que la empresa pública Somacyl alcance el 100 por 100 de aguas residuales depuradas en Castilla y León la próxima legislatura, un objetivo “muy ambicioso” que, añadió, “no hay otra región en Europa que lo haya conseguido”, a pesar de la dificultad de contar con más de 6.000 núcleos de población en la Comunidad.

“El programa ahora mismo está muy avanzado y nuestra idea es que quede terminado, con cero aguas residuales por depurar”, insistió, en declaraciones realizadas a la Agencia Ical.

Esta política de la Junta está impulsada junto a las diputaciones provinciales y ayuntamientos. Se divide en dos programas: el relativo a los que van de 0 a 500 habitantes equivalentes y de 500 a 2.000, que persiguen dotar a los núcleos de población con menos de esa cifra de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Suárez-Quiñones expuso que el Programa 500-2.000 habitantes equivalentes prevé la ejecución de 218 depuradoras en toda la Comunidad, con una inversión de 140 millones de euros, compartida entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, al 40 por ciento las dos primeras y al 20, los consistorios.

La Sociedad Pública Somacyl es la entidad encargada tanto de la ejecución de estas infraestructuras como de su operación y mantenimiento durante 25 años. A día de hoy, 31 instalaciones ya se encuentran en explotación, 115 en ejecución, cinco en fase de licitación, nueve con aprobación municipal, 27 redactadas pendientes de aprobación y 26 en redacción, mientras el resto están en análisis.

Por su parte, el Programa 0-500 habitantes equivalentes, que prevé la construcción de 1.300 depuradoras con una inversión de 125 millones de euros, se encuentra en fase de desarrollo técnico. Actualmente dispone de dos instalaciones ya en explotación, 38 en ejecución, seis en licitación, 31 con aprobación municipal, 41 redactadas pendientes de aprobación y 54 en redacción.

El consejero detalló que este tipo de instalaciones están destinada a los habitantes de los municipios, pero también tienen “un foco económico vinculado al ámbito industrial y comercial”, ya que estos sectores contarán, a partir de ahora, con una depuración para sus actividades, lo que “permitirá el asentamiento de nuevas empresas y la generación de empleo en la zona”.

Así, definió las plantas como “elementos de modernidad y de compromiso medioambiental”, ya que en muchos de estos casos los municipios vertían y vierten sus aguas residuales directamente a cauces de ríos y arroyo sin ningún tipo de tratamiento, por lo que se incumplía la normativa vigente en materia de vertidos.