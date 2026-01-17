Miles de personas vibran con el Toro de San Sebastián en Ciudad Rodrigo

Miles de personas asisten a la celebración del Toro de San Sebastián en Ciudad Rodrigo (Salamanca).Vicente

Miles de personas vibraron hoy en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo con la celebración, por las calles, del Toro de San Sebastián, joven encierro en honor al patrón de la ciudad, que sirve por quinto año como aperitivo para el inminente Carnaval del Toro.

Mirobrigenses y visitantes se dieron cita para celebrar este evento taurino organizado por la Asociación de Hostelería de Ciudad Rodrigo, que se hacen cargo de los costes de adquisición del ganado y transporte, mientras que el Ayuntamiento de Miróbriga colabora con los gastos complementarios.

Los dos toros soltados hoy por al calles de Ciudad Rodrigo, de nombres ‘Motorista’ y ‘Picapleitos’, de la ganadería vallisoletana de Brazuelos, transcurrieron por el mismo recorrido que los encierros carnavaleros, desde el solar entre las calles Duero y Miño hasta la avenida Conde de Foxá con la calle Escuelas.