El TSJCyL reconoce el derecho de los médicos y enfermeros de área al abono íntegro de permisos y vacaciones

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Los profesionales mantienen la preocupación ante la posibilidad de que Sacyl continúe incumpliendo otras disposiciones normativas que afectan a este colectivo

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado a favor de los médicos y enfermeros de área al reconocer su derecho al abono íntegro de las horas correspondientes a permisos, licencias y vacaciones, tras varios años de litigios judiciales.

La resolución judicial ha sido posible gracias a la labor del letrado Francisco Javier Ramos Salamanca, que presta servicios a los asociados de AMEACyL. El proceso no ha estado exento de dificultades, ya que la ausencia de una normativa específica que regule al personal de área ha hecho especialmente complejo acreditar la intencionalidad de las Gerencias Sanitarias, tal y como advierte la Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (AMEACyL), representada en este proceso por el letrado Francisco Javier Ramos Salamanca, quien achaca esa falta de regulación a la Gerencia Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad.

A esta situación, según el escrito de AMEACyL recogido por Europa Press, se suma que Sacyl no dispone de un sistema de gestión de personal adecuado que permita a los profesionales conocer con precisión las horas efectivamente trabajadas. Según denuncian, se utiliza un programa informático obsoleto que no facilita esta información, lo que supone una grave falta de transparencia impropia de una Administración Pública.

Pese a estas carencias, los médicos y enfermeros de área han logrado demostrar ante los juzgados que los permisos no estaban siendo retribuidos correctamente, incluso sin disponer de un recuento horario oficial. Durante años, esta forma de gestión habría beneficiado a las Gerencias de Área de Sacyl, en perjuicio de los profesionales afectados.

Desde AMEACyL consideran que estas prácticas constituyen un abuso más dentro del uso inadecuado del personal de área. Denuncian que se mantiene el recurso a las "contrataciones de área" para flexibilizar la gestión de personal, adaptando las jornadas de forma arbitraria e imponiendo disponibilidad sin coste alguno, aprovechando el desconocimiento y la buena fe de los profesionales.

La agrupación lamenta que esta situación se prolongue en el tiempo y denuncia el "ninguneo histórico" al que se somete a este colectivo. También señalan otros problemas de gestión, como la elaboración de calendarios laborales rotatorios sin atender a criterios objetivos, o la "deficiente" manutención subcontratada por Sacyl, que contradice las recomendaciones dietéticas que los propios profesionales trasladan a los pacientes.

Ante este conjunto de disfunciones en la gestión de los servicios sanitarios públicos y el trato al personal de área, que contrasta con la imagen de modernización e inversión que proyecta la Junta de Castilla y León, AMEACyL advierte de que retomará las movilizaciones si la Consejería de Sanidad no ofrece soluciones al colectivo.