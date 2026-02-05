La Junta respalda a la UVA y ve razonable llegar "a las últimas consecuencias" sobre el profesor investigado

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el Ejecutivo respalda las decisiones que adopte la UVA dentro de su autonomía universitaria sobre el profesor que justificó el asesinato de Sergio Delgado y ha considerado "razonable" llegar "hasta las últimas consecuencias" con este asunto.

Fernández Carriedo se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "A nosotros sí que nos parece razonable que la universidad pudiera llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos hechos y en las decisiones que a raíz de los mismos pudiera corresponder desde el punto de vista disciplinario o laboral", ha señalado.

Fernández Carriedo ha insistido en la autonomía universitaria y se ha puesto a disposición de la UVA por si requiere asesoramiento sobre determinados procedimientos. "Es un asunto que tenemos que dejar claro, la Junta de Castilla y León está al lado de las víctimas", ha zanjado.