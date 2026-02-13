Cortado el Puente Romano en Quintana del Puente ante el aumento del nivel del río Arlanza

Imagen del río Arlanza a la altura del Puente Romano en Quintana del Puente (Palencia).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El aumento del nivel del río Arlanza ha aconsejado el corte temporal del tráfico en el Puente Romano en Quintana del Puente (Palencia), según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en la provincia palentina.

Las mismas fuentes han precisado que la medida se adopta de forma preventiva ante el aumento del nivel del río Arlanza y con el fin de garantizar la seguridad vial y permitir la evaluación técnica de la infraestructura.

En concreto, se ha procedido al corte total al tráfico de la carretera PP-1323 entre los puntos kilométricos 0,100 y 0,300 en el tramo correspondiente al Puente Romano de Quintana del Puente. La señalización circunstancial ha sido instalada por el servicio de mantenimiento de la carretera nacional N-622.

Como itinerario alternativo, los vehículos pueden utilizar el puente situado a aproximadamente 300 metros, en la vía de servicio de la A-62 (P.K. 55,400), operativo en ambos sentidos de circulación. Desde la Subdelegación del Gobierno han recomendado a los conductores atender a la señalización establecida y planificar sus desplazamientos conforme a las indicaciones vigentes.