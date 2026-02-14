El Carnaval hace frente al frío en León con un colorido desfile protagonizado por cerca de 1.500 personas

Cabalgata de Carnaval en la capital leonesa.Peio García

Música y color son los ingredientes principales de la receta con la que el Carnaval de León hizo hoy frente al frío reinante durante el desfile protagonizado por cerca de 1.500 personas repartidas entre carrozas, comparsas, grupos, parejas y asistentes individuales disfrazados.

La Concejalía de Fiestas, Comercio y Consumo que dirige Camino Orejas es la responsable de una iniciativa que reparte más de 7.000 euros en premios entre los ganadores, a los que se suman regalos aportados por El Corte Inglés y Bernesga Motor.

El desfile de este sábado, contemplado por miles de personas durante su recorrido, es el primer gran acto de un programa en el que también destaca el tradicional desfile de antruejos del martes de Carnaval y el entierro de la sardina el miércoles de ceniza.