Mañueco pedirá "responsabilidad" en los pactos para no dejar tirados a los ciudadanos: "No volverá a ocurrir"

El candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado "responsabilidad a todas las formaciones políticas" ante posibles pactos después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo para "no dejar tirados" a los ciudadanos.

"No volverá a ocurrir", ha zanjado durante su visita a las instalaciones de la empresa 'Moggaro Aluminium Yachts' donde ha insistido en que los pactos deben ser para "toda la legislatura". "En la última legislatura, a mitad de camino, una fuerza política que está en la mente de todos --en referencia a Vox-- dejó tirados a todas las personas de Castilla y León y muy especialmente a sus votantes. Eso no puede volver a ocurrir no no va a ocurrir desde luego con el Partido Popular", ha argumentado.

En este contexto, ha asegurado que las condiciones de futuros pactos las pondrán los "castellanos y leoneses" y que si su partido obtiene "el respaldo mayoritario" será el que las ponga. "Desde aquí, desde esta tiera y no desde la sede nacional de Vox", ha abundado.

Mañueco ha reiterado que va "a por todas" a las elecciones, con la aspiración de lograr una mayoría "suficiente", y ha subrayado que, en caso de ser necesario un pacto, este deberá sustentarse en un proyecto centrado "en resolver los problemas de la Comunidad, priorizar los servicios públicos, impulsar el crecimiento económico y apoyar a familias, autónomos y emprendedores".