Mañueco defiende su “buena” gestión y promete un futuro “ilusionante”: “Aquí no hay resignación, sino carácter”

El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el acto de presentación del programa electoral del Partido Popular de Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo.Carlos S. Campillo

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy la “buena” gestión de su gobierno, pero prometió un “horizonte ilusionante de futuro”. Para ello, aseguró que van a “empujar con ambición y método” para que la Comunidad siga en el “pódium” y avance. “Aquí no hay resignación, sino carácter”, dijo para señalar que no piden “privilegios” en España, pero sí “oportunidades”, “sin levantar la voz”, pero tampoco “bajando la mirada”.

Fernández Mañueco, que clausuró el acto de presentación del programa electoral en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, pidió la “confianza” a sus “paisanos” esta precampaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo en la ciudad donde nació el parlamentarismo y la idea “revolucionaria” de rendir cuentas.

En ese sentido, el candidato ‘popular’ presentó un programa electoral de más de 1.000 medidas que señaló aporta “soluciones” frente a los que de dedican a “vender humo” ya que señaló no es un “catálogo de ocurrencias” o la “suma de muchos gritos”. Además, destacó que aporta “responsabilidad” frente a lo que sucede ahora en España, donde señaló las decisiones abandonan la razón y se dejan arrastrar por el impulso.

De esta forma, el candidato ‘popular’ defendió su programa electoral, que señaló no es una “hoja de ruta” o un “simple trámite”, sino un “compromiso con todas las personas de la Comunidad” y una “declaración de carácter”. “No venimos a entretener o diagnosticar problemas, a lo que venimos es a gobernar”, dijo Fernández Mañueco.

Además, diferenció al PP de los que se dedican a “levantar la voz” y prometer “revoluciones que nunca llegan”, con “mucho ruido”, “muchas banderas” y “cero soluciones”, así como de los que cambian de “principios como de chaquetas”. Por ello, advirtió a los castellanos y leoneses de que tienen la posibilidad el 15 de marzo de evitar que la Comunidad entre en esa dinámica y apueste por otra vía de “estabilidad”, “claridad”, “rumbo reconocible” y “certidumbre”.

En un momento en el que a su juicio se simplifica “todo”, se comprimen “proyectos complejos” en “frases rápidas y lapidarias” y se intenta gobernar con una “simple pancarta”, el candidato ‘popular’ insistió en que las ideas para que sean útiles no caben en un “eslogan ingenioso”, sino que necesitan “desarrollo”, “método” y hacerse “responsable de lo que provocan”.

Finalmente, cuestionó la “mala gestión” del Ejecutivo “zigzagueante” de Pedro Sánchez, que denunció rectifica “cada semana” y gobierna en función de “cómo soplan las redes sociales” con políticas de “titulares”.