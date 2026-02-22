Sánchez pide que las autonómicas sean “el punto y final” de los gobiernos del PP con Vox después de que Castilla y León fuera “la zona cero”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.César Sánchez

“Castilla y León se convirtió en 2022 en la zona cero de los Gobiernos del Partido Popular con Vox, por eso tenemos que hacer que el próximo 15 de marzo sea el punto y final a esos Gobiernos del PP con Vox”, pidió hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en Ponferrada en una acto público junto al candidato del Partido Socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Durante el acto, en el que participaron otros líderes socialistas, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la eurodiputada Iratxe García, y los cabezas de lista de todas las provincias de la Comunidad Autónoma, el también secretario general del PSOE puso de relieve que lo “singular” de España “no es que crezca la ultraderecha”, porque “lo está haciendo en todo el mundo”, sino que lo “singular” es que “frente a esa ola ultraderechista hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas”.

Un Gobierno de coalición que “demuestra que se puede crecer y crear empleo con derechos, crecer y reducir emisiones de gases invernadero, fortalecer el Estado de bienestar y reducir la deuda pública”, tal y como garantizó que se demostrará en Castilla y León a partir del 15 de marzo “con Carlos Martínez al frente de la Junta”.

Sobre el candidato, Sánchez destacó que “durante mucho tiempo” ha hecho “buena política” al frente del Ayuntamiento de Soria, donde “ejerció la política desde una propuesta progresista”, basada en “hacer para avanzar y avanzar para sacar del ostracismo a los territorios, visibilizar las grandes oportunidades que tienen, poner a las personas en el centro, crear oportunidades y hacer que progrese el conjunto de la sociedad”.

El presidente del Gobierno remarcó que, de cara a los comicios autonómicos, se presenta una disyuntiva “clara” para los ciudadanos, como es “si quieren cambiar y avanzar, o si quieren quedarse paralizados y retroceder”.

“La pregunta también podríamos hacerla de otra manera”, comentó en Ponferrada, y trasladó una pregunta a los asistentes al acto: “Si este próximo verano, por las circunstancias que sean, se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León o queréis a Carlos Martínez?”. “¿Queréis que en los próximos cuatro años, mientras se desangra la población y se siguen yendo los jóvenes por falta de oportunidades a Mañueco al frente de la Junta o a Martínez luchando para que se creen oportunidades en cada provincia y en cada territorio?”, añadió.

Ante estas preguntas, Sánchez trasladó que las elecciones de Castilla y León “van de cambio”, algo que “tiene nombre y apellidos”, Carlos Martínez, y “unas siglas”, el PSOE, que “llevará el cambio” frente a un Gobierno autonómico “dirigido por la resignación, por las excusas y por la mala gestión”.

Datos ante “mentiras”

“Hacer para avanzar, para unir y para crear oportunidades ha sido siempre el ADN del PSOE”, afirmó Pedro Sánchez, que aprovechó su visita a Ponferrada para hacer un repaso a la actividad de los últimos siete días del Gobierno de España, que “empezó la semana con los sindicatos firmando una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional”, lo que “lleva la dignidad a 2,5 millones de trabajadores”.

El presidente cifró en un 66 por ciento el incremento del SMI desde 2018, lo que ha permitido “redistribuir de manera más equilibrada los salarios y el crecimiento” y ha aumentado “en tres puntos”, el peso de los salarios en la distribución del crecimiento, de forma que “el 60 por ciento lo representan los salarios y 40 por ciento los beneficios”.

Sin embargo, lamentó que a esa firma “faltó la patronal” que “bien que reivindican los resultados empresariales cuando el Ibex sube a más de 18.000 puntos”, a la que pidió que “se siente con los sindicatos y que, aquellos que tienen sueldos medios, también vean un aumento de su sueldo por encima del coste de la vida”.

También esta semana, tal y como recordó Sánchez, se demostró “con la verdad de los datos” que España “va como nunca”, mientras que la oposición “miente como siempre” al decir que “se cae en pedazos”. Así, se anunció la creación del fondo ‘España crece’, que movilizará 120.000 millones de euros, 60.000 millones de euros de capital público y otro tanto privado, para “continuar impulsando estrategias de digitalización, tecnología, transformación energética y reindustrialización”.

Además, se celebró que la Constitución es la más longeva de la historia de España, respecto a lo que puntualizó a la derecha que “dicen ser los únicos constitucionalistas”, que “todos los partidos, hasta los que en algunos territorios van contra la Constitución, son constitucionalistas”.

Una cuestión que, en su Artículo 47, habla del acceso a la vivienda, ante lo que le pidió al candidato del PSOE a la Presidencia de la unta que “cuando tengas la mayoría para poder gobernar, además de ganar”, aplique la ley de vivienda para “poder contener los precios, evitar que la vivienda protegida se venda a fondos buitre y que la Junta y el Gobierno puedan trabajar codo con codo para dar vivienda a la gente joven”.

Finalmente, aludió al impulso de un panel científico sobre desigualdad para que oriente a todos los países sobre cómo gobernar las políticas que permitan la reducción de la desigualdad, para lo que “se puso como ejemplo España con políticas puestas en marcha durante los últimos siete años”, entre las que destacó la apuesta por la educación y la formación de los jóvenes y la fiscalidad, a pesar de que “el PP y Vox siempre digan que bajan los impuestos solo cuando están en la oposición”.