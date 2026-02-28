Feijóo ironiza sobre la situación económica de España: "Va como nunca solo para los jetas y Zapatero"

Publicado por Europa Press Ávila Creado: Actualizado:

ÁVILA, 28 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado este sábado en Ávila con la situación económica de España al asegurar que "va como nunca solo para los jetas y Zapatero", al tiempo que ha emplazado conocer "a que se dedica" el expresidente del Gobierno en su comparecencia del Senado este lunes, 2 de marzo.

En un acto en Ávila enmarcado en la campaña electoral de Castilla y León, cuyos comicios se celebrarán el próximo 15 de marzo, el líder de los 'populares' ha pedido "pasar página" de la política del actual Gobierno, "la de los privilegios" y hablar de la que "defiende los intereses de la gente".

Feijóo ha mostrado su hartazgo de se meta a todos los políticos en el "mismo paquete" de los que "crispan, no están a la altura o generan ansiedad", para incidir en su determinación de "no ser cómplice" de los "delitos" del actual Gobierno porque, en sus palabras, denunciar estas situaciones "honra la política" del país.

"Lo voy a seguir haciendo con rigor, con tranquilidad, con determinación pero con coraje. Llevamos mucho tiempo sirviendo a nuestro país, defendiendo la Constitución en cualquier circunstancia. No hemos pactado con aquellos herederos de una banda terrorista, no hemos pactado la independencia ni la separación de una parte de España para intentar estar presidiendo el Consejo de Ministros. Estamos en la oposición con honor y ellos están en el gobierno después de perder con deshonor", ha argumentado.

En este contexto ha criticado que los "escándalos diarios, las mentiras cada minuto y los señuelos de cada semana" sean algo "habitual" en el Ejecutivo de Sánchez porque, ha señalado, "hay mucho donde escoger".

Como último ejemplo ha puesto la revalorización de las pensiones, que se han hecho "con el voto del PP" como dijo "desde el primer instante" y después de que el Gobierno "mintiera y chantajeara" al colectivo al hacerles "rehenes" y darles a elegir entre "que les ocuparan la pensión o la casa". "Como siempre el Partido Popular cumplió. Que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran, pero esta semana el Gobierno demostró, una vez más que no tiene mayoría para gobernar y que los españoles no se merecen la agonía de un gobierno acabado", ha abungado.

Para el líder de los 'populares' el Ejecutivo está abandonando lo "esencial", con carreteras en un estado "cada vez más lamentables" porque arreglarlas "no da votos", con un sistema ferroviario que falla con "una frecuencia inaceptable", con la vivienda "inalcanzable", con "jóvenes con menos oportunidades" y una "sensación de inseguridad en las calles" que "aumenta cada día" .

"La gente cada vez paga más en impuestos al gobierno de España y tiene los peores servicios públicos de las últimas décadas. Todo funciona peor. Y encima tenemos que escucharles presumir de que España va como nunca. Sí, hombre, como nunca. Hombre, para la inmensa mayoría de los españoles decentes y que cumplen, no va como nunca. España sólo va como nunca para los jetas y para Zapatero. Para esos va como nunca. Y ya veremos en el Senado a qué se dedica el señor Zapatero", ha asegurado.

Feijóo, por último, ha definido como "tóxica" la política que emana de Moncloa que dicta normas "a sabiendas de que no son legales" porque la conciben como un "plató de televisión" y la ejercen a través de las redes sociales. "Esto no va de redes sociales, sino de redes ferroviarias, señor Puente. Pero es que hay políticos que saben más de redes sociales que de redes ferroviarias y después pasa lo que pasa. Y ahora encima hay que pedirle perdón. Hay que tener coraje para decir que el sistema ferroviario español vive el mejor momento de su historia con 47 muertos en los ferrocarriles de nuestro país. Hay que tener coraje", ha finalizado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1064480/1/feijoo-situacion-economica-espana-va-nunca-solo-jetas-zapatero

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06