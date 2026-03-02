Un centenar de actores recrea este domingo en Sahagún el cortejo fúnebre de la reina Urraca I

Representantes del Ayuntamiento de Sahagún y de la Diputación de León en la presentación de 'El último Camino', que recreará de manera simbólica el paso por la villa del cortejo fúnebre de la reina Urraca I de León este domingo.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Habrá música en vivo y degustaciones gastronómicas en el marco del noveno centenario de la muerte de la soberana

LEÓN, 2 (EUROPA PRESS)

Un centenar de actores participará este domingo a las 13.00 horas en Sahagún (León) en 'El último Camino', un ceremonial teatralizado de calle que recreará de manera simbólica e imaginada el paso por la villa del cortejo fúnebre de la reina Urraca I de León, una de las figuras más complejas y poderosas de la historia medieval peninsular.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ha acompañado este lunes a la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, en la presentación de este evento, un acto en el que también han estado presentes el concejal de Cultura y Turismo, Ramón Rodríguez de Alaíz y representantes de la organización de la recreación.

Bajo el título 'El último Camino', la iniciativa propone un ejercicio de memoria, patrimonio y creación contemporánea que une teatro, música, indumentaria histórica y espacio patrimonial, con el objetivo de subrayar la profunda relación que la reina mantuvo con Sahagún, centro geográfico del Camino de Santiago, y el Real Monasterio de San Benito, uno de los grandes centros políticos, culturales y espirituales del Reino de León en el siglo XII.

Aunque no existen pruebas documentales de que el cortejo fúnebre de Urraca I pasara por Sahagún tras su muerte en 1126, el ceremonial parte precisamente de esa licencia creativa consciente para construir un relato simbólico que permita reflexionar sobre el papel de la reina, su tiempo y el peso histórico de la villa en la articulación del poder medieval.

La relación entre Urraca I y Sahagún está "ampliamente documentada" y hay autores que incluso localizan el nacimiento de la reina en esta villa leonesa. Es más, su madre, Constanza de Borgoña, vivía en fechas cercanas al nacimiento de Urraca en un palacio construido ex profeso junto a la abadía de Sahagún, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

REAL MONASTERIO DE SAN BENITO

En 1110, en los momentos más convulsos de su reinado y en plena guerra con su segundo esposo, Alfonso I de Aragón, la reina buscó refugio en el Real Monasterio de San Benito y, años más tarde, en 1116, concedió a este el privilegio de acuñar su propia moneda, algo inédito que nunca más se ha repetido.

Ese mismo año, y bajo su reinado, se sitúa también la fundación de la primera escuela de juglares de la Península, en un contexto de gran efervescencia cultural en torno al monasterio.

'El último Camino' está impulsado por el Ayuntamiento de Sahagún y cuenta con la colaboración de la Diputación de León, el Centro de Iniciativas Turísticas de Sahagún, la Asociación de Hostelería y Turismo de Sahagún, así como de numerosos profesionales locales de los ámbitos del teatro, la música, el diseño, la historia y la indumentaria, que han prestado su apoyo de manera desinteresada y han reforzado el carácter comunitario de la propuesta.

PLATOS Y TAPAS DE INSPIRACIÓN HISTÓRICA

Como complemento al ceremonial el sector hostelero de la villa ofrecerá platos y tapas especiales de inspiración histórica, lo que permitirá, tras la representación, que vecinos y visitantes puedan "reponer fuerzas a la vieja usanza".

'El último Camino' se presenta de este modo como una apuesta por una forma distinta de divulgar historia, alejada de los tópicos medievalizantes y construida desde una estética sobria, contemporánea y respetuosa con el patrimonio que sitúa a Sahagún como "escenario vivo" de su propio pasado.

EL CEREMONIAL

En este ceremonial participará un centenar de personas, dentro y fuera de la escena. Los restos de Urraca y su séquito llegarán a la villa de Sahagún desde Saldaña a las 13.00 horas. En las inmediaciones de la iglesia de La Trinidad (actual auditorio) la autoridad del momento saldrá al encuentro del cortejo, con el que desfilará, calles abajo, hasta la iglesia de San Lorenzo.

Pequeñas escenas teatralizadas salpicarán el recorrido, acompañado de música y canto en vivo, que proseguirá hasta la Plaza Mayor, el corazón social de Sahagún. Desde este enclave continuará hasta la tumba de los reyes Alfonso VI y Constanza de Borgoña, padre y madre de Urraca, cuyos restos mortales descansan en la iglesia conventual de Santa Cruz, custodiado por las Madres Benedictinas y donde se procederá a realizar una ofrenda floral.

Finalmente, el féretro de Urraca, custodiado por la nobleza, se depositará al abrigo de la conocida como Capilla de San Mancio mientras, en la Plaza Mayor, la Asociación de Hostelería y Turismo y el Centro de Iniciativas Turísticas de Sahagún servirán una degustación gastronómica que comenzará a partir de las 14.00 horas.