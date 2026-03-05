Exige a su padre en Valladolid su herencia, le pone una pistola en la cabeza y le roba 30.000 euros

Detenido en Laguna por amenazar a su padre con una pistola para que abriera la caja fuerte y robarle 30.000 euros.POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Laguna de Duero (Valladolid) a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras amenazar a su padre con un arma de fuego y sustraerle 30.000 euros que tenía en la caja fuerte y un vehículo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla uniformada, en vehículo rotulado, fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para dirigirse al barrio de Covaresa, donde un ciudadano manifestaba haber sido víctima de un robo con arma de fuego por parte de su hijo.

A la llegada de los agentes, el requirente explicó que recientemente había enviudado y que, en la fecha de los hechos, su hijo se había presentado en el domicilio y le había exgido recibir de inmediato la mitad de la herencia. Tras indicarle que el reparto debía realizarse conforme a los procedimientos legales y en el momento oportuno, el hijo comenzó a alterarse progresivamente hasta sacar un revólver, apuntarle en la cabeza y obligarle a abrir la caja fuerte.

Bajo intimidación, la víctima entregó 30.000 euros, aproximadamente la mitad del dinero que guardaba. El presunto autor también sustrajo las llaves de un vehículo propiedad de su padre y abandonó el lugar conduciendo. El hijo había acudido inicialmente en otro vehículo igualmente perteneciente al padre, que quedó estacionado en el lugar de los hechos.

La víctima manifestó además que creía que su hijo residía en la localidad de Laguna de Duero, por lo que los agentes de la Policía Nacional solicitaron la colaboración de la Guardia Civil, competente en dicha demarcación. Un indicativo policial desplazado a la zona localizó en Laguna de Duero el vehículo sustraído, del cual se hizo cargo la Guardia Civil.

Las gestiones posteriores, realizadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, permitieron localizar al presunto autor en su domicilio. El individuo fue detenido en la mañana de este pasado martes. La actuación contó con el apoyo de un indicativo de la Policía Local de Laguna de Duero, así como en el traslado del detenido hasta dependencias de la Policía Nacional.

Una vez en dependencias policiales, se continuó con la instrucción del atestado. Las gestiones para localizar el arma utilizada resultaron infructuosas, extremo que fue comunicado a la autoridad judicial. Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose posteriormente su libertad.