El Incibe alerta de una estafa masiva de correos electrónicos que amenazan con difundir vídeos íntimos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una estafa masiva de correos electrónicos que amenazan con difundir supuestos vídeos íntimos a los contactos del destinatario sino paga entre 750 y 950 dólares en Bitcoin.
Los estafadores exigen los pagos alegando falsamente haber infectado los dispositivos con un software espía indetectable, pero en realidad no disponen de ningún material gráfico y utilizan guiones genéricos basados en antiguas filtraciones de datos.
El Incibe ha señalado que los timadores "buscan generar pánico y presión psicología", a través de un tiempo límite de 48 a 50 horas para forzar el pago, y tratan de convencer a la víctimas de que su privacidad ha sido totalmente vulnerada.
"Se trata de un fraude automatizado donde la supuesta vigilancia y el acceso a la cámara son totalmente ficticios", ha explicado el Incibe, señalando al mismo tiempo que los estafadores exigen el pago en Bitcoin porque esas transacciones son "irreversibles y muy difíciles de rastrear".
El organismo ha recordado que en caso de recibir este correo electrónico se debe eliminar y bloquear al remitente, y ha recomendado reportar el caso a su buzón de incidentes. Asimismo, ha indicado que "antes de realizar cualquier acción" es posible contactar con el instituto a través del teléfono 017.