Soria ¡Ya! plantea ampliar los estudios para que los jóvenes se puedan quedar y anima a rebelarse con el voto

Soria ¡Ya! ha defendido este jueves la necesidad de ampliar la oferta universitaria y de Formación Profesional en la provincia soriana para garantizar más oportunidades a los jóvenes y facilitar que puedan desarrollar su proyecto de vida en Soria y ha animado a "rebelarse" con el voto.

Así lo han señalado el cabeza de lista de la formación, Ángel Ceña, y el número cinco de la candidatura, Joel Martínez, junto Raúl Martínez y a otros representantes de jóvenes de Soria ¡Ya!. Joel Martínez ha explicado que muchos jóvenes sorianos desean quedarse en la provincia o regresar después de estudiar fuera pero se encuentran con una oferta formativa limitada respecto a otros territorios.

"En Soria hay muchos jóvenes que queremos quedarnos o volver después de estudiar fuera, pero muchas veces nos encontramos con el problema de que no siempre tenemos las mismas oportunidades para formarnos que en otros lugares", ha insistido.

Para ello, el programa electoral de Soria ¡Ya! plantea reforzar la formación superior a través del impulso del proyecto de 'Soria Ciudad Universitaria', con el objetivo de consolidar y ampliar la actividad académica del campus Duques de Soria, y recuperar los tres primeros cursos del Grado en Medicina en Soria, una reivindicación histórica de la provincia.

También proponen implantar el doble grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática, el Grado de Terapia Ocupacional y el doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Asimismo, apuestan por ampliar las plazas del Grado de Enfermería y del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, titulaciones con una elevada demanda en el campus soriano. Martínez ha explicado que a estas medidas se suma la creación de un Máster en Inteligencia Artificial y Big Data en Ciberseguridad y Ciberdefensa, vinculado al desarrollo tecnológico y a nuevos sectores económicos.

Junto a la universidad, el programa de la formación apuesta también por reforzar la Formación Profesional en la provincia con nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades del territorio. Entre ellas, el ciclo de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, el grado medio de Mecánica de Camiones, el grado medio de Electromecánica de Maquinaria y la implantación del ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Martínez ha explicado que el objetivo es adaptar la formación a las necesidades reales de la provincia y ofrecer a los jóvenes más oportunidades para formarse sin tener que marcharse fuera.

Por su parte, Raúl Martínez, en representación del colectivo Jóvenes de Soria ¡Ya!, ha insistido en que, si se quiere que Soria tenga futuro, hay que empezar porque los jóvenes "puedan estudiar, trabajar y construir su proyecto de vida en la provincia".