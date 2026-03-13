Feijóo anuncia un paquete de medidas frente a la subida de precios en el Senado: “Con los eslóganes no se come”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en Valladolid.Rubén Cacho

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció hoy un paquete de medidas frente a la subida de precios derivada de la guerra en Oriente Próximo que pretende validar con su mayoría absoluta en el Senado. “Con los eslóganes no se come, con los titulares no se llena el depósito y con las ‘frasecitas’ no se pagan las facturas”, manifestó el líder ‘popular’ durante el acto de cierre de campaña de Alfonso Fernández Mañueco, en Valladolid.

Ante 4.000 personas, Núñez Feijóo denunció, en un discurso recogido por Ical, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez cuenta en Moncloa con 700 asesores en nómina: “Es la agencia de publicidad más grande de Europa”, criticó, lamentando su inacción ante las circunstancias sobrevenidas. “No se puede enarbolar con una mano la pancarta del ‘no a la guerra’ y poner la otra para recaudar con la inflación que genera. Cada día que pasa sin tomar medidas es un día más que asfixia a la gente, que lo está pasando mal”, recalcó.

Por contra, tras una semana, aseguró que el PP sí ha hecho los deberes y planteó sus propuestas. Entre ellas, rebajar el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas y duplicar la bonificación por hijo. “Ya es hora de que se rebaje el impuesto de la renta, que llevamos ocho años de incremento”, apostilló. Además, propine eliminar el impuesto de generación eléctrica y bajar “temporalmente” el IVA del 21 al diez por ciento en la gasolina, el gasóleo, la electricidad y el gas. Por último, habló de un paquete de ayudas para las empresas electrointensivas y una bonificación del once por ciento en el gasóleo agrícola para los transportistas y los marineros.

En clave nacional, Feijóo apuntó a Castilla y León como preludio de las generales. “Yo he venido aquí a demostrar que merezco la confianza porque sé lo que tengo que hacer. Y sé que seré mucho mejor presidente para esta Comunidad que el presidente Sánchez. Sé lo que se necesita, os conozco y he venido a comprometerme”, proclamó.

En este sentido, pasó de puntillas por las infraestructuras y se detuvo en la falta de médicos. “La responsabilidad de las huelgas es de Sánchez y no del consejero de Sanidad. Es así de claro”, manifestó, comprometiéndose a habilitar más plazas MIR par aliviar a las comunidades. Por otro lado, prometió dotar a este territorio de la energía que necesita, bajar los impuestos y revisar la financiación autonómica. “El dinero de Castilla y León no va a financiar los privilegios del independentismo. No lo vamos a consentir”, afirmó ante el aplauso del pabellón.

Por contra, insistió en las críticas a Sánchez por sus concesiones. “Si tú lo que quieres es aparentar, pero no hacer y seguir viviendo en la Moncloa al margen de lo que ocurra a los españoles. Os digo: prefiero ser jefe de la oposición ganando las elecciones que presidente del Gobierno, perdiéndolas. Porque nosotros nos comprometemos con Castilla y León y con España”, matizó.

“Sánchez estará encantado si hay bloqueo y, preocupado si el resultado es inapeable. Será otro empujón hacia fuera de La Moncloa. Y quiero lanzar un mensaje a los descontentos votantes del PSOE que no les gusta lo que hace Sánchez con su partido y también a los de Vox que no quieren bloquear y dar oxígeno a la izquierda: lo mejor que pueden hacer, ambos, es el voto al Partido Popular. El voto que convierte el enfado en Gobierno reformista, es el del PP. Si estáis enfadados, votad al PP. Con nosotros hay cambio, con ellos no lo hay”, finalizó.