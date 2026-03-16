Los castellanoleoneses gastarán 486 euros de media en Semana Santa, un 16% menos que en 2025

Archivo - Cofrades durante la procesión del Cristo Yacente, a 28 de marzo de 2024, en Zamora. Archivo.Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

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Los castellanoyleoneses gastarán una media de 486 euros en Semana Santa, lo que supone un 16 por ciento menos que el año pasado, y por debajo de la media nacional que se sitúa en 538 euros, según los datos del Observatorio Cetelem sobre intención de gasto en la Semana de Pasión.

Los datos reflejan un escenario contención del gasto respecto al conjunto de España ya que el 42 por ciento de los encuestados en la Comunidad se irá de vacaciones en Semana Santa, dos puntos por debajo de la media nacional y entre los que si saldrán fuera, el gasto ascenderá a 706 euros, un 17 por ciento menos que la media nacional, que está en 856 euros.

Al analizar el gasto por partidas, el importe medio destinado al alojamiento se sitúa en 256 euros, mientras que el transporte supone 151 euros, ambas cifras por debajo de la media nacional, concretamente un 32 por ciento menos en alojamiento y un 12 po ciento menos en transporte.

Asimismo, el 58 por ciento de los castellanosyleoneses que no tiene intención de viajar durante la Semana Santa alega como principal razón el poder ahorrar, como así lo reconocen cinco de cada diez encuestados, un porcentaje superior al de la media nacional.

Otro de los motivos más señalados es que su situación económica no se lo permite, como así lo menciona el 39 por ciento de los castellanoyleoneses, aunque en este caso, por debajo de la media de los españoles, que alcanza el 49 por ciento.

Entre quienes no viajarán, el gasto medio previsto para el periodo de Semana Santa asciende a 323 euros, lo que supone un 16 por ciento más que la media nacional, situada en 279 euros.

DESTINO.

Entre los que saldrán de viaje, la actividad más mencionada es acudir a restaurantes, con un 50 por ciento de respuestas, opción que destaca sobre el resto, aunque se sitúa dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional. La segunda actividad más mencionada es asistir a conciertos, con un 27 por ciento de las menciones, un porcentaje muy superior al de la media nacional, que se sitúa en el 17 por ciento.

Otras de las actividades previstas son las visitas guiadas, con un 27 por ciento de las menciones, en este caso en línea con la media nacional.

Entre quienes no viajarán y permanecerán en sus ciudades, las actividades previstas están más repartidas, aunque destacan especialmente salir a restaurantes, ir al cine y realizar actividades con hijos. Esta última actividad presenta una diferencia notable respecto al conjunto del país, con un 22 por ciento de menciones frente al 10 por ciento de la media nacional.

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es un banco especialista en crédito al consumo, préstamos personales, gestión de tarjetas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro remuneradas y depósitos y opera en España desde 1988.

El Observatorio Cetelem publica en España sus estudios desde 1997 y se ha consolidado con cinco informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.