Cerca de 20.000 personas ensalzan el espíritu comunero en Villalar

Lectura del Manifiesto de Villalar en el escenario principal de la campa en Villalar de los Comuneros este jueves, 23 de abril.CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La ofrenda floral, la lectura del manifiesto y el 'Canto de Esperanza' centran los actos en el 50 aniversario de la fiesta

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Cerca de 20.000 personas han reivindicado este jueves, 23 de abril, el espíritu comunero en Villalar de los Comuneros (Valladolid), donde se ha celebrado el Día de Castilla y León con reivindicaciones por la "identidad" de la Comunidad, contra "las políticas reaccionarias de la extrema derecha" y en rechazo a la despoblación y la guerra.

Este 23 de abril ha estado marcado por el buen tiempo, con sol y temperaturas por encima de los 20 grados en la localidad, que ha albergado también a unos 6.000 vehículos y ha recibido a 21 autobuses, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

La villa comunera ha acogido diversos actos desarrollados sin incidentes, con el monolito a los comuneros y la campa como lugares clave de una celebración que cumple 50 años, al igual que su himno el 'Canto de Esperanza'.

Tras una noche en la que un millar de personas ha acampado en una zona habilitada, la jornada ha arrancado en el centro del pueblo con la llegada de diversas autoridades, entre las que han estado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otros representantes provinciales y alcaldes que han saludado al regidor de Villalar, Luis Alonso Laguna.

Sobre las 9.30 horas, en la Casa de la Cultura, ha tenido lugar la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional al músico Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda, en las categorías Individual, Mejor Grupo y Mejor Iniciativa, respectivamente, en un acto en el que ha estado presente el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado su compromiso con el Día de a Comunidad" que simboliza "recuperar la conciencia histórica como pueblo".

Uno de los actos principales, la ofrenda floral a los comuneros, ha comenzado sobre las 10.00 horas, con la subida del concejal del PP Miguel Ángel Calvo y la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainhoa Acebes, para entregar la corona en honor a Maldonado; seguidos por los líderes de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, quienes han colocado la ofrenda a Padilla; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, a María Pacheco; y, finalmente, el alcalde de Villalar y el Nuevo Mester de Juglaría para rendir homenaje a Bravo.

Este acto, en el que los intervinientes han reivindicado la "identidad" y la "historia, cultura y diversidad" de Castilla y León, a la vez que han pedido abordar cuestiones como la despoblación, ha concluido con el 'Canto de Esperanza' a cargo del grupo segoviano y entre gritos de "Castilla entera se siente comunera".

Distintos miembros del PSOE también se ha trasladado al monolito ubicado en la plaza de España, tras recorrer la localidad desde la campa acompañados por centenares de personas y el grupo musical y de danza Aires Castellanos, de Arroyo de la Encomienda, que han bailado jotas en las calles.

El expresidente de la Junta Demetrio Madrid; la ministra de Igualdad; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el portavoz del PSOE en el Congreso, entre otros socialistas, han participado junto al secretario autonómico de la formación, Carlos Martínez, en otra ofrenda a los comuneros.

En este acto, Martínez ha ensalzado el 23 de abril en Villalar como una "fiesta de la reivindicación", que es "de las nueve provincias de la Comunidad", y ha lamentado el "distanciamiento brutal" de la Junta con la celebración en la campa.

MÚSICA Y GASTRONOMÍA, EN LA CAMPA

Precisamente, en este espacio es donde se han desarrollado otros tantos actos con motivo de este festejo, con carpas dispuestas por entidades, organizaciones sindicales y partidos políticos para disfrutar de música en directo y oferta gastronómica.

Desde las 11.00 horas, los asistentes a la fiesta comunera han podido disfrutar de la música en directo de agrupaciones como Pepe Colas y los Funkifolkis, Divertimento Folk y Carlos Soto, si bien en toda la localidad se han sucedido actuaciones en las que los protagonistas han estado ataviados con sus vestimentas e instrumentos tradicionales.

También han sido numerosas las reivindicaciones sociales y políticas durante la mañana protagonizadas por cientos de personas que se han manifestado para reclamar el soterramiento de las vías del tren en Valladolid, mostrar su rechazo a la proliferación de macrogranjas y macroplantas de biometano en diferentes localidades de la Comunidad o criticar el "nazi-sionismo y el imperialismo norteamericano".

De hecho, han sido numerosas las pintadas que se han podido leer en la paredes de algunos edificios en contra del conflicto bélico en Oriente Próximo y para reivindicar una Castilla y León "libre y soberana" frente al "colonialismo" que representa la "política reaccionaria" de la "extrema derecha".

Además, la carpa de Izquierda Unida ha sido el escenario de la entrega del III Premio Villalar, que en esta edición ha recaído en la República de Cuba y ha recibido su embajador en España, Marcelino Medina, en un acto en el que también han participado el portavoz parlamenterio de la formación, Enrique Santiago, y el coordinador autonómico, Juan Gascón.

"FRENTE AL ODIO, DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA"

Además, la lectura del manifiesto para reivindicar los 50 años de la fiesta comunera ha tenido lugar pasadas las 13.30 horas en el escenario principal de la campa de Villalar, donde también diversos artistas y las cientos de personas que allí se han dado cita han entonado el 'Canto de Esperanza'.

Después, se ha llevado a cabo la actuación del Nuevo Mester de Juglaría, el grupo segoviano al que se ha rendido especial tributo en esta edición tras haber puesto la banda sonora a las últimas cinco décadas de fiesta comunera con su canción 'Castilla, Canto de Esperanza', incluida en el disco 'Los Comuneros' que cumple este año su 50 aniversario, como la fiesta.

Por su parte, el manifiesto, leído por la actriz María San Miguel, ha recordado cómo el 23 de abril de 1976 se celebró en la campa de Villalar de los Comuneros la primera concentración autonomista de Castilla y León pese a que las autoridades gubernativas la prohibieron.

Unas 400 personas se manifestaron convocadas por el Instituto Regional Castellano-Leonés, asociación nacida meses antes que aglutinaba a intelectuales, profesores universitarios, periodistas, ecologistas y representantes de partidos políticos.

En estos 50 años Villalar se ha consolidado como "símbolo común" para Castilla y León, ha relatado el manifiesto, puesto que la fiesta es un día de reivindicación de unos "valores, lucha antiseñorial, movimiento juntista, resistencia frente al centralismo imperialista, cultura comunal en concejos abiertos y participación en cortes y parlamentos, que sirven de estímulo al sentimiento de orgullo y pertenencia a la Comunidad".

Precisamente, las organizaciones firmantes celebran Villalar para poner en valor el carácter reivindicativo de la fiesta, en la que los pueblos se manifiestan contra las "políticas reaccionarias" que "debilitan" el estado de bienestar y los servicios públicos de calidad en la Comunidad.

De hecho, la experiencia demuestra que la Comunidad ha sabido afrontar momentos difíciles "gracias a la perseverancia, la organización y la confianza en la razón como ariete", han reivindicado los asistentes que han leído el manifiesto.

La lectura del documento también se ha centrado en criticar el "ninguneo" del Gobierno autonómico al Día de la Comunidad. "La ciudadanía seguirá acudiendo a la campa, año tras año, para reafirmar la lucha democrática y por los derechos, no solo de los pueblos del mundo, sino también de esta tierra, castigada durante décadas por políticas de derechas", han expresado.