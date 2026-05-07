Sube un 0,20 la población residente en CyL en el primer trimestre, octavo mejor dato del país

Archivo - Un grupo de gente espera a la sombra para cruzar un paso de peatones en la Gran Vía de Madrid.Marta Fernández - Europa Press - Archivo

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La población residente en Castilla y León aumentó en 4.767 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 2.423.399 habitantes a 1 de abril de 2026, lo que supone un incremento del 0,20 por ciento, como en España, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población a 1 de abril publicados este jueves por el INE.

Castilla y León ha anotado el octavo mejor dato en la evolución de la población que creció durante el primer trimestre de 2026 en todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo en Canarias y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,39 por ciento), Castilla-La Mancha (0,36 por ciento) y Región de Murcia (0,33 por ciento).

Además, en comparación con el mismo periodo de 2025 la población residente en Castilla y León ha aumentado en 19.127 personas, lo que supone un 0,80 por ciento más.

A nivel nacional la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 459.462 personas.

Al igual que ocurre en España, el crecimiento poblacional de Castilla y León se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de nacidas en la Comunidad Autónoma disminuyó un 0,13 por ciento respecto al trimestre anterior (2.748 personas menos) y un 0,51 por ciento respecto a los datos a 1 de abril de 2025 (10.723 nacidos en Castilla y León menos).

En total, la población nacida en el extranjero llegó a 319.209 en Castilla y León, un 2,41 por ciento más que el trimestre anterior (7.515 personas más) y un 10,32 por ciento más que hace un año (29.850 más).

Y en la misma tendencia que marca España, la población nacida en el extranjero en Castilla y León fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Así, el número de extranjeros aumentó en 6.031 personas durante el trimestre, hasta 230.162, un 2,69 por ciento más, y sumó 21.814 personas respecto a los datos de hace un año (10,47 por ciento).

Por provincias, dos han perdido población, Soria (-0,13 por ciento, 121 personas menos) y Zamora (-0,05 por ciento y 86 personas menos) y el resto han repuntado, con especial incidencia en Valladolid, donde ha crecido un 0,41 por ciento (2.178 más), seguida de Burgos, con un 0,30 por ciento (1.093 más); Salamanca y Segovia, con un 0,23 por ciento (767 y 371 más en cada caso); Ávila, con un 0,19 por ciento (306); Palencia, con un 0,13 por ciento (206 más), con León a la cola con un ligero incremento del 0,01 por ciento (53 personas más).

Y en comparación con los datos de hace un año casi todas las provincias ganan población salvo Zamora que pierde siete residentes. El mayor repunte se ha anotado en Segovia (1,38 por ciento, 2.187 más) y Burgos (1,19 por ciento, 4.258 más), seguidas de Valladolid (1,04 por ciento, 5.499 más); Ávila (0,90 por ciento, 1.446 más); Palencia (0,84 por ciento, 1.337 más); Salamanca (0,75 por ciento, 2.465 más); Soria (0,58 por ciento, 519 más), y León (0,32 por ciento, 1.423 más);

Valladolid aglutina la mayor población con 535.553 residentes, seguida de León (449.632), Burgos (367.676), Salamanca (330.983), Zamora (165.362), Ávila (162.444), Segovia (160.763), Palencia (160.301) y Soria (90.685).

En conjunto, todas las provincias de Castilla y León han registrado incrementos en la población extranjera en el primer trimestre de 2026, con aumentos más intensos en Valladolid (3,28 por ciento) y Palencia (3,08 por ciento) en términos relativos y con Burgos y Valladolid a la cabeza en cifras absolutas.

En concreto Ávila, la población extranjera ha pasado de 22.834 a 23.306 personas, con un incremento de 472 (2,07 por ciento). En Burgos ha subido de 57.665 a 59.157, lo que supone 1.492 personas más (2,59 por ciento), mientras que en León ha crecido en 945 hasta situarse en 50.795 (1,89 por ciento). En Palencia ha aumentado en 545 personas, hasta 18.244, con un crecimiento del 3,08 por ciento.

En Salamanca, los residentes extranjeros han pasado de 38.291 a 39.359, lo que supone un aumento de 1.068 personas (2,79 por ciento). En Segovia han crecido en 471 hasta 30.331 (1,58 por ciento), mientras que en Soria se ha registrado el incremento más moderado, con 83 personas más hasta 17.320 (0,48 por ciento).

En Valladolid, la población extranjera ha aumentado en 2.070 personas, al pasar de 63.166 a 65.236, lo que representa un 3,28 por ciento, el mayor incremento relativo de la Comunidad. En Zamora, el aumento ha sido de 369 personas, hasta 15.461, lo que supone un 2,45 por ciento.