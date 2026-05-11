Scayle estará "plenamente operativo" en la nueva sede a finales de 2026 o principios de 2027

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha manifestado este lunes que el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), con sede en la capital leonesa, estará "plenamente operativo" en la nueva sede entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027, según las previsiones.

La migración durará prácticamente un año y permitirá sacarle "todas las posibilidades" a Scayle, un periodo durante el cual el Centro de Supercomputación no dejará de operar en la actual sede.

El consejero ha señalado que la construcción del nuevo edificio, también ubicado en la capital leonesa, está "bastante avanzada" y solo quedan "remates", pero la migración del supercomputador, una infraestructura de muy alta tecnología, conlleva unos tiempos "que no son los habituales" y hay que abordarla desde la conservación de sus capacidades. "Es decir, tiene que seguir funcionando y eso no es una cuestión sencilla", ha apostillado.

Al respecto, ha precisado que acualmente hay adjudicados ya algunos de los contratos para la migración y se empiezan a ejecutar los referentes a la refrigeración, ya que este tipo de máquinas necesita unas garantías en cuanto a la temperatura y climatización.

En estos momentos hay licitado un importe de 1,8 millones euros de inversión para la infraestructura y a lo largo del año se harán contrataciones necesarias para llevar a cabo la migración, que es "muy compleja" desde el punto de vista técnico.

"La migración de todo el Centro de Supercomputación va a durar prácticamente un año y va a ser ciertamente lento, hasta que esté plenamente operativo, pero a la vez va a permitir sacarle partido a todas las posibilidades que en este momento todavía no hemos podido sacar", ha subrayado.

Además, Sanz Merino ha recordado que Scayle es el segundo centro de supercomputación de España y ha confiado en mejorar su posicionamiento.

El consejero se ha pronunciado de este modo en el Campus de Vegazana (León), en la sede de Scayle, donde ha presidido el patronato del Centro de Supercomputación de Castilla y León.