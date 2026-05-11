Herida una adolescente tras una colisión entre dos turismos en Burgos

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Una adolescente resultó herida hoy tras una colisión en una rotonda entre dos turismos en la calle Gregorio López Bravo, Burgos, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 14.11 horas que alertaba del suceso. Se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia tras recibir una segunda llamada en la que se alertaba de que una adolescente se quejaba de un golpe en la clavícula.