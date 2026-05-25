Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentan al 91,1%, siete puntos por encima de la media de la década

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Duero.CHD. - Archivo

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Los embalses del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran al 91,1 por ciento de su capacidad, lo que supone algo más de siete puntos por encima de la media de la última década y 1,4 menos que hace un año, según han informado a Europa Press fuentes del Organismo de cuenca.

En concreto, los embalses almacenan en la actualidad 2.601,8 hectómetros cúbicos, lo que supone el 91,1 por ciento de su capacidad, cuando la media de la década se sitúa en el 83,9 por ciento (7,2 puntos menos) y se sitúan 1,4 puntos por debajo de lo que almacenaban hace un año (92,5 por ciento).

Por sistemas, los de Esla y Órbigo en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 94,5 por ciento; en la provincia de Palencia el de Carrión (Camporredondo y Compuerto) al 94,8 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 85,1 por ciento.

En Burgos, el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) está al 86,8 por ciento; en Soria el Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 84 por ciento; en Segovia los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) al 91,7 por ciento y éste último en la provincia de Ávila (Castro de las Cogotas) al 99,4 por ciento.

Por último, en la provincia de Salamanca el Sistema Tormes (Santa Teresa) se encuentra al 91,5 por ciento y Águeda (Irueña y Águeda) al 78 por ciento.