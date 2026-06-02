El plazo de preinscripción en las universidades públicas de CyL para el próximo curso comenzará este miércoles

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El pasado año, estas universidades recibieron más de 209.000 solicitudes para cursar alguna de las titulaciones de grado ofertadas

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta y las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han fijado el periodo de preinscripción para el próximo curso 2026-2027 entre este miércoles, 3 de junio, y el 3 de julio.

La matrícula podrá formalizarse desde el mismo día de publicación de cada uno de los tres listados de admitidos, previstos para los días 9, 20 y 24 de julio

Al igual que el año pasado, para agilizar el procedimiento de preinscripción y matrícula en las universidades públicas, se publicarán los tres listados de admitidos en el mes de julio.

La formalización de las matrículas se podrá realizar desde el mismo día que se publican los tres listados de admitidos aunque, si lo desean, los estudiantes pueden solicitar permanecer en la lista de espera después de la publicación de cada uno de ellos.

Durante el proceso de preinscripción del pasado año, las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid recibieron más de 209.000 solicitudes para cursar alguna de las titulaciones de grado ofertadas para el curso 2025-2026.

Finalmente, fueron 15.216 alumnos de nuevo ingreso, 90 más que en el curso precedente, los matriculados en el presente curso académico.