PP y VOX cierran el acuerdo de Gobierno en Castilla y León

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Punto y final. 81 día después de la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo, PP y VOX cierran un acuerdo de Gobierno en Castilla y León, que investirá de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León para los próximos cuatro años.

Un acuerdo de gobierno que, según comunican ambos partidos, será presentado este miércoles a las 12.00 horas en el vestíbulo principal de las Cortes de Castilla y León por el presidente del PPCyL y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y por el portavoz de VOX en el Paralamento autonómico, Carlos Pollán.

El pleno de investidura de Mañueco será el martes 9 de junio, según señalan las fuentes consultadas y tal y como había publicado este periódico, y la Mesa de las Cortes para la convocatoria del mismo se celebrará este viernes día 5, 48 horas antes de la celebración del pleno. La toma de posesión de Mañueco como presidente será el próximo jueves 11 de junio.

Más de 300 medidasEl acuerdo de Gobierno entre 'populares' y VOX consta de más de 300 medidas, según señalan las fuentes del partido de Abascal consultadas por este periódico, y el mismo habrá dos vicepresidencias, una para VOX que asumirá Carlos Pollán y otra que sería para el Partido Popular. Además habrá 10 consejerías y 11 consejeros, ocho del PP y tres de VOX, a decir de las mismas fuentes. Un reparto de consejerías que no se conocerá ahora, sino que se desvelará tras el pleno de investidura y la toma de posesión de Mañueco, es decir en la semana del 15 de junio, y en el que aún está por desvelar que área o áreas asumirá la Vicepresidencia de Pollán.