El pacto arrancará con un nuevo marco normativo de prevención de incendios y la liberación del suelo para vivienda no especialmente protegido

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informan sobre el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas.Miriam Chacón

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La XII legislatura en Castilla y León arrancará con un nuevo marco normativo en materia de prevención de incendios y la liberación del suelo para vivienda no especialmente protegido, además de un incremento del 80 por ciento en inversiones en políticas de vivienda, que entrará en vigor ya con el primer presupuesto, según el acuerdo para el gobierno de coalición alcanzado hoy entre el PP y Vox.

En este sentido, entre las primeras medidas que se pondrán en marcha está la aprobación de un marco normativo para la prevención de incendios forestales que permita mejorar la situación en los montes y en los entornos urbanos rurales, las medidas de autoprotección, facilitar la elaboración y ejecución de los planes de actuación de ámbito local y mejorar la coordinación de las diferentes administraciones públicas.

También a lo largo de este año se pondrán en marcha las primeras medidas para reforzar el anillo de seguridad de las localidades ante los incendios forestales.

Entre las más de 300 medidas y 60 folios del documento suscrito por PP y Vox se encuentran algunas de ellas que se pondrán en marcha antes de concluir este año. En materia ambiental, aparte de la prevención de incendios, se prevé sustituir las autorizaciones por declaraciones responsables y comunicaciones para facilitar la rápida limpieza de los bosques, incluyendo supuestos de actuaciones de limpieza libres de comunicación a la Administración. También, incrementar la superficie forestal con planes de gestión activa y mejorar la profesionalización y certificación de los aprovechamientos forestales, favoreciendo el cuidado de los montes, la actividad económica y la prevención de incendios. Igualmente, se pondrán en marcha medidas de defensa de la caza y control de especies cinegéticas antes de fin de año.

En política energética e industrial, en 2026 se fomentará el autoconsumo, delimitando una banda alrededor de los polígonos industriales en la que se autoricen instalaciones destinadas mayoritariamente al autoconsumo de la industria local. Antes de concluir este año se impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición “imprescindible” para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico que permita anticiparlas, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.

Igualmente, en materia agraria, se ejecutarán, antes de finalizar este año, las obras en los 50 primeros municipios que solicitaron la instalación de balsas de agua para ganadería, con lo que se da así cumplimiento al compromiso adquirido por la Consejerfa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en 2024 en el anterior el Gobierno PP-Vox.

Inmigración

Entre las primeras medidas de 2026 se endurecerá el régimen interno de los centros de menores y refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en estos espacios, así como de la seguridad de los trabajadores de estos centros. Se trabajará en identificar y evitar ubicaciones donde se generen problemas de convivencia y seguridad.

Además, este año se darán los primeros pasos para la adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos y la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos.

Sanidad y educación

Igualmente, este año comenzará la incorporación de los nuevos helicópteros medicalizados hasta completar una dotación de uno por provincia y dos en León, según el documento. Se avanzará en la dotación progresiva de unidades de soporte vital básico en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del ámbito rural y se acometerá la mejora de los servicios de urgencias hospitalarios y de los propios PAC.

En materia educativa, este año se completará la digitalización y la conexión a internet de todas las aulas; se impulsarán medidas de apoyo a las familias con hijos con altas capacidades y se desarrollarán medidas de “defensa y mantenimiento de la escuela rural”.

Además, la Junta reiterará este año su exigencia al Gobierno de España para una Prueba de Acceso Universitario (PAU) única en todo el territorio nacional para “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio”. Dentro de sus competencias, se “garantizará la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso en las universidades públicas de Castilla y León para los estudiantes empadronados en la Comunidad desde el curso 2026-2027”. Además, “se mantiene la no aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí”.

Vivienda

En vivienda, este mismo año se aprobará la liberación de suelo no especialmente protegido y se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente.

El pacto también recoge desarrollar este año una reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal, así como aplicar “firmemente” el desahucio exprés y el refuerzo de la protección a las víctimas.