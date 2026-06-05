Casi cuatro de cada diez diez de los castellanos y leoneses declaran no haber consumido alcohol en el último año

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Casi cuatro de cada diez diez de los castellanos y leones, en concreto un 38,3 por ciento, declararon no haber consumido alcohol en el último año, lo que supone cinco puntos menos en el conjunto de España. La Comunidad registra, por tanto, la quinta tasa de abstinencia más alta de España, solo por detrás de Canarias y Cantabria (42,8 por ciento, en cada caso), Galicia (41,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (40,4 por ciento). Frente a los no consumidores, está el 61,6 por ciento de la población de 15 y más años que reconoció haber bebido alcohol en los últimos doce meses frente al 66,8 por ciento de los españoles.

La Encuesta de Salud de España (ESdE2023), publicada hoy por el Ministerio de Sanidad y recogida por la Agencia Ical, muestra que la abstinencia de alcohol en el año 2023 se disparó hasta el 47 por ciento entre las mujeres que residen en la Comunidad, siete puntos más que la media nacional aunque baja hasta el sexto puesto en la comparativa autonómica.

Entre los bebedores habituales, el volumen medio diario de consumo se concentró cada vez más en los fines de semanas, donde llegó a triplicar al registrado durante los días laborales, un 19,4 frente a un 6,6 por ciento. Una tendencia que también se replica en el país.

Entre los que beben alcohol en la Comunidad, el 6,5 por ciento respondió que hace un consumo intensivo a diario o casi a diario y hasta cuatro días a la semana. Se trata del segundo dato más alto de España, solo por detrás de La Rioja (9,4 por ciento). En España, se quedó en el 3,5 por ciento del total de bebedores.

Tabaco

Por otra parte, el 19 por ciento de la población de 15 y más años afirmó que fuma a diario, casi tres puntos y medio más que en España. Además, el 1,7 por ciento es fumador ocasional y el 24,5 por ciento se declara ex fumador (frente al 20,7 por ciento del país) y el 54,6 por ciento, nunca ha fumado.

Según la encuesta consultada por Ical, los hombres siguen fumando más que las mujeres. El porcentaje de fumadores es del 23,3 por ciento en hombres y el 14,8 por ciento en féminas. Más de seis de cada diez mujeres (64,6 por ciento) dijo que nunca ha fumado mientras que esta proporción es de casi cinco de cada diez (44,2 por ciento).

En cuanto al número de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios de Castilla y León, casi un cuarto (24,1 por ciento) declaró en la encuesta que encendía 20 o más. El grueso se repartía entre los fumaba entre 1 y 9 pitillos (38 por ciento) y entre 10 y 19 (37,8 por ciento).