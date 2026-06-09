Mañueco, "ilusionado" tras ser investido, confía en que este Gobierno lleve a CyL "a sus más altas cotas"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El recién investido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho y muy ilusionado" tras lograr el apoyo mayoritario de las Cortes con los votos favorables de PP y Vox en el Pleno de Investidura y ha confiado en que el Gobierno de coalición de ambas formaciones lleve a la Comunidad "a sus más altas cotas".

Mañueco ha realizado sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación tras conseguir los apoyos de los 33 procuradores del PP y los de 14 Vox en el Pleno de Investidura. "Estoy muy satisfecho, muy ilusionado y ahora a seguir trabajando", ha señalado.

Además, Fernández Mañueco ha mostrado su confianza en que la presente legislatura va a ser "mejor que la anterior". "A partir de ahora, con esta satisfacción personal, la ilusión que tengo y las ganas que tengo, estoy convencido de que, de la mano de ese gobierno de coalición fruto de un magnífico pacto, va a llevar a Castilla y León a sus más altas cotas", ha zanjado.