La Policía Judicial registra dependencias del Ayuntamiento de Soria que ofrece "colaboración" y pide "prudencia"

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de esta mañana un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones estarían relacionadas, según la información disponible en este momento, con el Área de Comercio del Ayuntamiento.

Al tratarse de diligencias judiciales, no se cuenta por ahora con más detalles sobre el contenido de la investigación.

El Consistorio, a través de un comunicado, ha asegurado que está prestando "la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información" requerida en el marco de las actuaciones.

Además, han incidido en que las actuaciones están "bajo dirección judicial y en fase de investigación bajo secreto de sumario", por lo que el Ayuntamiento "carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias". De este modo apela a "esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse".

Además, ha hecho un llamamiento "a la prudencia, la responsabilidad y al respeto a los procedimientos judiciales", para evitar, de esta amanera, "especulaciones o conclusiones anticipadas"".

El Ayuntamiento de Soria ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.