Carlos Fernández Carriedo compromete 2.600 hectáreas más de suelo industria durante esta legislatura

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.Leticia Pérez

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El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy que la Junta desarrollará esta legislatura 2.600 hectáreas más de suelo industrial y apoyará a la inversión en suelo de los ayuntamientos. Así lo trasladó Carriedo durante su comparecencia en las Cortes para presentar su programa para la legislatura, donde se comprometió también a impulsar “grandes proyectos de desarrollo de suelo industrial en las nueve provincias” y la oferta de los parques tecnológicos.

Carriedo explicó que su reto es facilitar suelo a precios competitivos y destacó la bonificación del 50 por ciento en el precio en los polígonos vinculados a planes territoriales, y en aquellos otros que se consideren prioritarios por su carácter estratégico. Asimismo, puso sobre la mesa el pago aplazado de hasta el 80 por ciento del precio y en un período máximo de 15 años, para que las pymes también puedan acceder a ese suelo industrial; y bonificaciones adicionales para centros especiales de empleo y empresas de inserción, informa Ical.

Asimismo, insistió en su exigencia de conexión eléctrica de todas estas instalaciones a las infraestructuras de alta capacidad de la Red Nacional de Transporte, algo que definió como “imprescindible para la ubicación de proyectos industriales electrointensivos”.

En su intervención también desgranó su apuesta por el equilibrio territorial y aseguró que prestarán especial atención al despliegue del Plan Socioeconómico de La Raya (90 millones), que movilizará más de 90 millones de euros; y a los programas territoriales de fomento de Tierra de Campos (90 millones), y Segovia (89 millones). Además, Carriedo indicó que promoverán el Plan Territorial de Fomento Sierra de la Demanda en Burgos.

Agregó que completarán el desarrollo del resto de planes, impulsarán las actuaciones estratégicas previstas en Salamanca; la Plataforma Agroalimentaria Palencia 2030; el Plan de impulso de Zamora Capital y su área de Influencia; el desarrollo de Monte la Reina, o el Plan Estratégico de la Provincia de León.

Por último, reforzarán el Banco de Proyectos de Castilla y León, una herramienta orientada a transformar oportunidades territoriales en proyectos innovadores concretos y viables, facilitando su maduración y financiación.