Palencia eleva a 40.000 euros la dotación de las ayudas para ferias de alimentos y consejos reguladores

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La Diputación de Palencia refuerza este año su apoyo al sector agroalimentario con una inversión de 40.000 euros, 9.000 euros más que en 2025, destinados a los convenios de colaboración que mantiene con cinco ayuntamientos para la celebración de ferias sectoriales y tres consejos reguladores para la promoción de los productos agroalimentarios de calidad.

Esta dotación supone un incremento cercano al 29 por ciento y consolida la apuesta de la institución por "uno de los principales motores económicos del medio rural palentino", tal y como ha expresado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la firma de los convenios.

La presidenta, acompañada por el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, ha suscrito los ocho convenios con los ayuntamientos de Baltanás, Frómista, Palenzuela, Saldaña y Torquemada, así como con los consejos reguladores de las denominaciones de origen Arlanza y Cigales y de la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos.

"Este incremento de la financiación permitirá reforzar la promoción, difusión y comercialización de algunos de los productos más representativos de la gastronomía palentina, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad económica de los municipios, apoyar a los productores y seguir fortaleciendo la marca Alimentos de Palencia como sello de calidad y excelencia", ha dicho.

La principal novedad de los convenios de este ejercicio es el incremento de las cuantías destinadas a las entidades colaboradoras, que en el caso de los cinco ayuntamientos aumenta de 4.500 a 6.000 euros por convenio, lo que permitirá reforzar la organización y promoción de la Feria del Queso y del Vino de Baltanás, la Feria del Queso de Frómista, la Feria de la Cebolla de Palenzuela, la Feria de la Alubia de Saldaña y la Feria del Pimiento de Torquemada.

En este sentido, la presidenta ha destacado que estos eventos contribuyen a difundir la calidad de los productos locales, impulsar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica y turística de los municipios que los acogen.

Así, la Diputación destina 6.000 euros a cada uno de los ayuntamientos de Baltanás, para la Feria del Queso y del Vino; Frómista, para la Feria del Queso; Palenzuela, para la Feria de la Cebolla; Saldaña, para la Feria de la Alubia y Torquemada, para la Feria del Pimiento.

Por su parte, las ayudas destinadas a las figuras de calidad agroalimentaria también experimentan un incremento de 500 euros respecto al pasado ejercicio.

Así, los convenios contemplan una aportación de 3.500 euros para la Denominación de Origen Arlanza, destinada a apoyar las acciones de promoción y comercialización de unos vinos que cuentan con once municipios palentinos integrados en su zona de producción y que constituyen un importante factor de desarrollo económico para el Cerrato palentino.

Asimismo, se destinan 3.000 euros a la Denominación de Origen Cigales, con el objetivo de respaldar la promoción de los vinos amparados por esta figura de calidad, en cuya zona de producción se encuentra el municipio palentino de Dueñas.

Por su parte, la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos recibirá 3.500 euros para desarrollar acciones de promoción y difusión de un producto de referencia en la agricultura palentina y castellano y leonesa.