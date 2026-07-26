La psicología para prevenir problemas en el balompié

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“Si el entrenador de un equipo te está preguntando por la presión de los jugadores, es que el primero que la tiene es él, está viendo un escenario diferente al habitual. Entonces debemos ayudarlo a transmitir calma, y muchas veces no lo hace”. Jona Muñoz Mayor es el coordinador del nuevo área de Psicología y Rendimiento Aplicado al Fútbol de la RFCyLF, una sección con solo unos meses en funcionamiento y que pretende ayudar a prevenir problemas en el mundo del balompié, principalmente entre los jugadores de la base, con chavales adolescentes que deben combinar entrenamientos, éxitos o fracasos, con su vida diaria, los estudios, la relación con su familia o amistades.

Por ello, llegados a este momento exacto de la pretemporada y ya cuando queda atrás la consecuencia del segundo Mundial de España (casi siempre rodeada de éxitos en las dos últimas décadas), los focos vuelven a los clubes pequeños, a los de abajo, a la formación. Y el burgalés Jona Muñoz, que en su etapa anterior fue el psicólogo del Valencia en Primera División, conoce bien este escenario. Señala que los clubes “suelen centrar sus consultas en este área en cómo tener esas herramientas para intervenir con su equipo, con sus jugadores”, petición que, admite, es la que “se repite más veces”. “Al final, la figura del entrenador es mucho más amplia: no solo para que tu equipo compita, sino como líder, como gestor de relaciones, de eficacia personal y equilibrio emocional. Pero eso lo descubren después y ven más líneas de trabajo”, sostiene.

Junto a balones cosidos a mano hace un siglo, Muñoz mantiene una conversación con el entrenador Alfonso Rodríguez Pérez, quien ha llegado a competir en División de Honor Juvenil con la Sur de Valladolid. “La gestión del error es lo más importante que debemos enseñar al jugador. Muchas veces lo limitamos a no intentar las cosas porque le estamos tratando, desde los entrenadores, padres o los mismos compañeros, de una forma incorrecta cuando fallan. Entonces, en ese aspecto, la psicología puede ayudar mucho a que el jugador intente cosas, tome mejores decisiones y al final se adapte mucho mejor a los contextos que pueda haber. Que no deje de intentarlo por miedo a equivocarse”, defiende.

Es en este punto cuando destaca una iniciativa impulsada por la Federación para “no solo utilizar este recurso cuando haya un problema, sino para prevenirlo”. A su juicio, les puede ayudar “a la hora de normalizar que la psicología también se entrena, aparte de la técnica, la táctica, la preparación física; y como recurso preventivo “puede evitar que surjan esos problemas para los que, luego, es demasiado tarde”.

Entrenador educador

Ambos admiten que esta iniciativa es muy positiva para el fútbol base, pues si en el profesionalismo “ahora mismo hay muy pocos clubes” que tienen en plantilla un psicólogo, en los clubes pequeños “es impensable”. Pero los problemas existen, y en muchas ocasiones con más presión. “Nosotros no somos solo entrenadores de fútbol, somos educadores. Estamos en una etapa madurativa del jugador que tiene muchas cosas en la cabeza: el colegio les influye mucho, las amistades, la situación familiar… todo eso va implícito en el fútbol. Luego no te lo cuentan, pero tú como entrenador sí que detectas ciertas cosas por las que sería interesante que les viera un psicólogo”, manifiesta Rodríguez, quien ha compartido vestuarios con jugadores que “cuando tienen buena semana, entrenan bien; o lo contrario, no rinden, porque hay muchas cosas detrás” que ellos no ven.

Sin embargo, cree que si el entrenador tiene unas “competencias mínimas de psicología o habilidades” con esta iniciativa de la Federación para “poder detectar qué le está pasando al jugador, para poder tener esa empatía y hablar con él y que se abra contigo, pues todo irá mejor”.

Es necesario entender, añade, que “hay chavales que buscan en el fútbol evadirse de sus problemas durante su entrenamiento y el partido”. “Es lo que el deporte da a las personas”, considera, en esta conversación de ambos con Ical.

Jona Muñoz va más allá y remarca que los entrenadores “lo que más reclaman es ayuda para que su equipo esté más cohesionado, buenas relaciones, que cuando las hay trabajan mejor; manejo de presión en casos concretos”, como puede jugarse un play off de ascenso o un descenso, menciona.

“Yo escuche a un entrenador decir que cuando el partido del domingo es fácil, la semana previa es difícil; y cuando partido es difícil, la semana es fácil. Esto ocurre porque la activación del partido te lleva, y si juegas un descenso o un ascenso, entonces se convierte en presión. Y es siempre porque te enfocas en las metas, al resultado de lo que vas a conseguir, más que al cómo”, apunta Jona, quien cree que “eso en tres días es imposible de lograr; se puede dar ‘tips’ en charlas, orientar el mensaje a lo que puedes hacer, simplificar mucho las cosas, poner videos de ejemplos de cómo lo han conseguido o lo han hecho antes, o la charla prepartido enfocarla a las cosas que se han hecho bien, porque se genera una confianza al haberlo hecho ya antes”.

Por este tipo de situaciones, Muñoz recomienda tener un psicólogo cerca de los clubes, y hoy en día se puede lograr formando al menos al entrenador, aunque “nunca llegará a serlo”. De hecho, en Castilla y León, ningún club profesional tiene esta figura en su primer equipo; y en categorías inferiores, el Real Valladolid lo tenía y lo ha eliminado.

Receptividad

En el marco de este servicio de la RFCyLF, que está empezando, en agosto o septiembre se celebrará un curso para entrenar, con la denominación ‘Construir equipos competitivos’, para entrenar diferentes variables que pueden hacer que el equipo compita mejor, como concentración, nivel de activación, etc. “Parece que la gente está receptiva a hacer cosas”, comenta Jona, quien sostiene que la idea es que todas las acciones desarrolladas por la Federación “tengan el soporte psicológico”, desde actividades con entrenadores, las selecciones regionales, árbitros, familias... que “puedan tener nuestro consejo a nivel psicológico y luego lanzar servicios o posibilidades de que la gente nos pida asesoramiento”. “Que los federados se pueden dirigir aquí para mejorar cualquier situación en un momento determinado”, comenta.

Muñoz pone los casos de Andrés Iniesta antes de ganar el Mundial de 2010 o de Rafa Nadal, que cambio de entrenador porque su tío “le provocaba quemazón de tantos años, tanta exigencia y estrés”. “El estrés es positivo, pero si entre tanto estrés no tienes un periodo de calma, acabas colapsado. Y tuvo dos años que no ganaba ningún Gran Slam, hasta que identifica que era por la relación con su tío. Al año siguiente empezó a ganar de nuevo torneos. Esa exigencia del deporte en el día a día, como no tengas una prevención, te acaba quemando, y eso es lo que intentamos prevenir con esta iniciativa”, explica.

Formar niños, no ser Mourinho

Fuentes del ente federativo afirman que “lo primordial es formar a la gente, entrenadores, clubes, jugadores, familias… porque son muchas cosas las que influyen en un jugador, que es el centro de todo y tiene, por un lado al entrenador, por otro a la directiva, por otro a los padres, la grada, los compañeros, etc.” “Si al final conseguimos con esas medidas preventivas formar y dar una educación psicológica desde la Federación, yo creo que todo es positivo para el jugador y evitas paliar esos problemas”, sostienen las mismas fuentes, quienes consideran que “ahí es donde entra en juego esta iniciativa”. “No queremos enseñar a nadie a ser Mourinho, sino que enseñen a formar niños”, sentencian.

Jona añade que “si todo lo que haya alrededor del jugador o del niño está alineado con un mensaje más o menos similar, pues más fácil va a ser que, dentro de la exigencia que supone entrenar, lo haga a su máximo”; y que “no piense que, como solo hay un 0,03 por ciento de posibilidades de ser futbolista profesional, entonces no entrene al máximo”. “No, tienes que hacerlo a tu máximo. Hay pocas posibilidades, pero si no lo intentas y no descubres tu máximo nivel no lo conseguirás”, recomienda.

Para ello es necesario “atreverse a hacer cosas”, porque el fútbol, trasladó, “se ha convertido en una comparación competitiva”: “Yo soy mejor que tú o tu equipo es mejor que yo porque tiene tres puntos más. Eso provoca que el error se penalice porque me comparo negativamente con el otro. Entonces nos dejamos de atrever, el niño lo hace menos de lo que podría hacerlo. Y el entrenador tiene que generar un clima para favorecer ese atrevimiento y que si falla no pasa nada, porque estás aprendiendo, pero no es fácil”, comenta. El psicólogo insiste en que el fútbol “es un deporte de errores” y hay que “intentar utilizarlo como parte del aprendizaje, no como algo negativo”.

Para llegar a este punto también hay que educar a las familias, aconseja Alfonso Rodríguez, porque “muchas presionan demasiado a sus hijos para que, en vez de hacer una práctica deportiva o tener un hobby, desde pequeños ya les dicen que tiene que ser futbolista, y el padre o la madre son los primeros que están en la grada metiendo presión; y eso no beneficia para nada”. También apeló a elaborar un decálogo en los clubes, “desde los entrenadores, para los padres, y decirles las cosas que no se pueden hacer en un partido o un entrenamiento, porque son niños pequeños y les estamos metiendo más presión de la que ya tienen”.