Efectos del incendio desde la compuerta del embalse del Burguillo. Al fondo de la imagen humo del foco de la Comunidad de Madrid.Rmstudios

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El Ministerio del Interior situó en 25.087 las personas evacuadas por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) y en otras 8.735 las confinadas que no pueden salir de sus casas.

En concreto, los municipios abulenses que han sido desalojados hasta el momento son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tietar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera de las Dueñas y Pedro Bernardo, además de la urbanización La Atalaya de El Tiemblo. Mientras, las localidades abulenses confinadas son Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

El dispositivo mantiene activado el sistema Es-Alert, mediante el que se informa a la población de las órdenes de evacuación y de las recomendaciones de protección. Las autoridades insisten en la necesidad de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, permanecer atentos a la información oficial y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas.

La ampliación del número de municipios evacuados responde a la evolución del incendio y a las condiciones meteorológicas, que continúan condicionando las labores de extinción y obligan al operativo a adaptar continuamente la estrategia para proteger a la población y los núcleos habitados.

El impacto en global

El Ministerio del Interior actualizó este domingo los datos de personas afectadas por los incendios forestales que asolan a Madrid, Ávila y Toledo, cifrándolos en cerca de 90.000 en 46 municipios, de los que unos 60.000 son vecinos evacuados.

Desde el primer momento, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y director operativo de la emergencia, teniente general Francisco Javier Marcos, han defendido que muchas de esas evacuaciones han sido "preventivas" y han venido destacando la importancia de hacerlas "con luz", de ahí que el sábado durante el día se llevaran a cabo muchas de ellas. Entre estas, el desalojo de más de 5.000 vecinos de localidades de Toledo en la tarde del sábado, tras ampliarse la emergencia de interés nacional a esta provincia.

Del total de afectados, unos 60.000 han sido desalojados de 39 municipios de las tres provincias, mientras que otros casi 30.000 están confinados en siete localidades de Ávila y Madrid.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, 29.609 personas han sido evacuadas y otras 21.132 están confinadas en sus domicilios. Los municipios madrileños evacuados son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. En este último municipio es en el que se encontraba el puesto de mando avanzado desde el que se gestionaba la emergencia, el cual tuvo que ser trasladado a Navalcarnero en la tarde de ayer ante la cercanía de las llamas.

Al mismo tiempo, los pueblos en los que se decretó el confinamiento son San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

Por último, en la provincia de Toledo han sido evacuados cerca de 5.200 vecinos de once municipios: Sartajada, Almendral de Cañaveral, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

Para luchar contra las llamas, sobre el terreno trabajan cerca de 3.500 efectivos de la UME, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, Ministerio para la Transición Ecológica y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los cuales cuentan con 475 medios terrestres, 15 helicópteros y 13 aviones.

A ellos se han sumado los efectivos y medios de Grecia, Italia y Portugal, que respondieron a la petición de España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Así, en las zona de los incendios hay desplegados dos aviones apagafuegos de Italia con 14 efectivos, que iniciaron sus labores esta tarde; otras dos aeronaves griegas y 33 personas, que comenzarán su actividad este domingo, y 129 efectivos y 41 vehículos de Portugal. Está previsto que "lo antes posible" se sumen otros dos aviones de Turquía.