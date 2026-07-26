El Correo de Burgos

El incendio de Burgohondo se reactiva con fuerza por el viento en Casillas y Mijares

Vecinos de la localidad abulense de Piedralaves intentan combatir el fuego en las afueras del pueblo.

Vecinos de la localidad abulense de Piedralaves intentan combatir el fuego en las afueras del pueblo.José Vicente

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Ical

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Las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo vuelven a complicarse en las horas centrales de la tarde tras una fuerte reactivación de las llamas provocada por el viento. Los dos focos que concentran la mayor parte de los medios y del esfuerzo del operativo se sitúan en Casilla y Mijares, en la parte alta de la sierra.

La Junta de Castilla y León, a través de la cuenta de Naturaleza en X, informó de que el cambio de las condiciones meteorológicas favoreció este nuevo comportamiento del fuego, que obliga a intensificar los trabajos de extinción en ambos sectores, donde se mantiene desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo.

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