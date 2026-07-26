El incendio de Burgohondo se reactiva con fuerza por el viento en Casillas y Mijares

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Las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo vuelven a complicarse en las horas centrales de la tarde tras una fuerte reactivación de las llamas provocada por el viento. Los dos focos que concentran la mayor parte de los medios y del esfuerzo del operativo se sitúan en Casilla y Mijares, en la parte alta de la sierra.

La Junta de Castilla y León, a través de la cuenta de Naturaleza en X, informó de que el cambio de las condiciones meteorológicas favoreció este nuevo comportamiento del fuego, que obliga a intensificar los trabajos de extinción en ambos sectores, donde se mantiene desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo.