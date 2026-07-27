La Junta cifra en 3.181 hectáreas las afectadas por las llamas en Brieva (Segovia)
La Junta ha cifrado en 3.181 las hectáreas afectadas por el incendio en el término municipal de Brieva (Segovia), casi mil de ellas de superficie arbolada.
Según informa a través de la web, y de la que se hace eco Europa Press, la superficie total arrasada por las llamas e sde 3.181 hectáreas, de las que 949,7 son de superficie arbolada; 483,9 de matorral; 841,3 de pasto; 888,1 agrícola, y 18,3 de "otras" características.
El incendio se originó el pasado 20 de julio a las 15.29 horas por causas que se investigan. Dos horas después se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 y, desde ayer, se ha dado por controlado.