BurgoRock se presenta en sociedad con dos fiestas y «gran ambiente» asegurado

Con tanta promoción de cualquier evento en redes sociales, se echa en falta un sarao en condiciones para dar a conocer un festival. Por suerte, BurgoRock apuesta por la presentación de tú a tú, con buena música y un «gran ambiente» como telón de fondo. Encima, por partida doble. Primero, este jueves 4 de julio en el bar Comuneros. Después, el viernes 5, en el Fact 4.

Reincidentes, Leize, Zirrosis y Akaldo no aterrizarán en el Andén 56 hasta el sábado 5 de octubre. Sin embargo, la productora Steel Souls tiene ya ganas de jaleo. Además, «es una buena manera de que las personas que vengan a estas dos fiestas sean más conscientes de la súper fiesta que se van a encontrar en el Andén, les pique el gusanillo y se animen a comprar la entrada», reconoce Rosa Contreras, coorganizadora del festival junto a Gonzalo Navazo.

Fiestas de presentación del festival BurgoRock.

Otro aliciente para acudir: «las bandas que van a venir al BurgoRock ya tienen una trayectoria importante, lo que no quita para que haya mucha gente que, aun conociendo sus canciones, no las identifique con los grupos en concreto». Razón no le falta, ya que los elegidos de esta primera edición atesoran himnos sumamente reconocibles entre los amantes de rock estatal como Vicio, Buscando... Mirando o Kaña; pero también un amplio abanico de canciones que llevan años -e incluso décadas- sonando en garitos de todo el país.

Aparte del buen rollo y de la posibilidad de resolver cualquier duda con los organizadores, las fiestas en el Comuneros (de 19 a 22 horas) y en el Fact 4 (de 21 a 00) culminarán con «un sorteo entre todas las consumiciones para ver quién se lleva invitaciones para el BurgoRock».

¿Por qué en estos dos bares y no en otros? Por varios motivos. El primero, apunta Rosa, es que «los propios clientes de estos establecimientos tienen gustos musicales que están muy alineados con la temática del festival». Pero hay otra razón «súper importante» que no podían dejar pasar por alto, y es que siempre «se han implicado muchísimo en ayudarnos en otros eventos».

No olvidarán jamás Rosa y Gonzalo cuando José, el mítico amo y señor de la Comu que en paz descanse, les echó todas las manos que fueron necesarias a la hora de montar el HOM Fest en 2014. «No solo nos ayudó con el patrocinio, sino que cerró el bar para poder venir a ver a Sodom. ¿Cómo no vamos a tener un cariño especial?».

Tampoco se olvidan los gerentes de Steel Souls de José y Javi, del Fact 4, y de Vicky, sucesora de José tras la barra en el Comuneros junto a Omar. «Nos están apoyando de manera incondicional y hay que ser agradecido», sentencia con el firme deseo de que ambos locales «se llenen hasta la bandera».

La idea, por cierto, era marcarse un triplete sumando al bar La Playa en esta tanda de presentaciones. Lo que ocurre es que «el señor Chuchi está a tope con los conciertos de Akaldo y lo hemos tenido que posponer». La fecha, de momento, es una incógnita. Todo apunta, eso sí, a que habrá que esperar al «final del verano».