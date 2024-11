«Distorsión es el mejor grupo de la galaxia. Confirmado por naves extraterrestres»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Una anécdota surrealista de los Distorsión para romper el hielo y para que la gente se haga una idea de lo que puede encontrarse este sábado 30 de noviembre durante su actuación en la primera entrega del festival Dale Gas en el Andén 56. La cuenta Josu (voz y guitarra) con el desparpajo que le caracteriza. Advertencia: es muy punki, pero no tiene desperdicio.

Venía la banda de tocar muy lejos, «quizá en Alicante o más abajo». De camino a Barakaldo, a casa, «sin dormir y un poco borrachos». Pararon en Burgos, cerca del antiguo peaje, en una estación de servicio. Había que evacuar las cervezas y, ya de paso, cenar algo si se terciaba. «Uno del grupo (no precisa quién) iba con la cara pintada, estábamos haciendo el tonto a la hora de orinar y se le olvidó meterse la chorra dentro». De camino a la furgoneta, la gente no dejaba de mirarle. «Qué éxito tiene mi maquillaje», soltó. Y el resto, aguantándose la risa mientras veían llegar a lo lejos dos motos de la Guardia Civil. «¿Puedes mirar para abajo? Mírate las botas. Al mirarse, vio que tenía la chorra fuera y dijo: 'qué cabrones, no me habéis avisado'».

Otra historieta relacionada con Burgos. Esta sí, para todos los públicos. Después de un bolo, los Distorsión fueron agasajados con un montón de productos de la tierra. Morcillas, quesos, vino... Todo casero. El problema llegaría después en el local de ensayo. Discutieron más por esas «estupendas viandas» que por «repartirnos el dinero del concierto».

La biografía de Josu y compañía da para un libro como mínimo. La sinopsis, breve pero precisa, sería la siguiente: «Los putos Distorsión somos el mejor grupo de la galaxia. Confirmado por naves extraterrestres que tenían cuatro tetas azul celeste». Pero no hay que relajarse aunque uno ya no tenga nada que demostrar después de permanecer cuatro décadas y pico al pie del cañón. Por eso, la banda promete «mucho gas» este sábado junto a Tropa do Carallo, Rat-zinger, La Peste y AQuemarropa. «Vamos a comer muchas alubias», advierte el vocalista mientras anticipa un «show especial», a toda leche, que «empezará fuerte, acabará fuerte y en el medio también fuerte».

Aunque la veteranía es un grado, Distorsión se toma muy en serio su concierto en el Dale Gas. Tanto que «estamos entrenando con chándal, con toalla y con líquidos de estos que tienen minerales porque va a ser una hora intensa». Por si las moscas, Josu no descarta «varios infartos entre el público» porque quizá muchos no estén «preparados para la descarga física musical que vamos a hacer». De lo que no cabe duda es de que sonarán las «mejores canciones», que no son pocas.

¿Fecha de caducidad?

Si algo queda de los inicios de la banda es «la energía y la ilusión por pasárnoslo bien». Vivir de la música nunca fue el plan. «El objetivo es grabar canciones y seguir disfrutando. Hay gente a la que no le gusta ensayar y a nosotros nos encanta. Además, nos inventamos chorradas y han salido canciones haciendo el tonto en los ensayos». Para Josu, al igual que para los demás, quedar en el local se asemeja a una cena de gala.

A pesar de todo, el tiempo no pasa en balde. «Cuando tienes ya 60 y tantos estás más cansado físicamente y aguantas peor los viajes». Sin embargo, sarna con gusto no pica y, encima, «tenemos más experiencia, mejores guitarras y mejores amplificadores». Vamos, que dominan los instrumentos y el resultado es sublime en comparación con aquellos locos años 80.

Última pregunta y reflexiones varias. ¿El punki nace o se hace? «Se hace. Tú naces y no sabes nada, depende del entorno en el que te desenvuelvas. Las circunstancias que tengas en tu vida harán que seas de una manera u otra». Sobre las nuevas generaciones -en general, no las del PP-, Distorsión las ve «con muy buenos ojos porque nos caen bien los jóvenes». Lo malo, reconoce, es que «parece que hay poco relevo». Los chavales «han tirado por el reguetón o el trap y pasan más de la música». Pero es lo que hay: «el mundo cambia, todo va por épocas, y en el que nosotros conocimos gustaba el rock, el punk o el heavy».