«Emular una canción de los Beatles con inteligencia artificial es como follar sin follar»

«A bailar todo el mundo». Y a reflexionar, de paso, sobre lo que ocurre en este mundo tan loco que nos rodea. Se puede disfrutar de la vida sin perder la perspectiva de todo lo que nos oprime. Las letras de León Benavente son dardos directos a la diana y el listón sube aún más si cabe en Nueva Sinfonía sobre el Caos (2024). Sarcasmo, mala baba y apatía por momentos. De todo un poco, sin perder conciencia social, sobre una atmósfera prominentemente electrónica. Y con directos, como el de este viernes en Burgos, más «enérgicos» que nunca. Palabra de Luis Rodríguez (guitarra).

Pregunta. Otra vez en Burgos, plaza segura para León Benavente.

Respuesta. Es uno de esos sitios a los que empezamos a ir al principio. Aunque el grupo haya cambiado, tenemos amigos personales y hay que ir sí o sí.

P. ¿Cómo se presenta el directo en esta gira? Tiene pinta de que va con vuelta de tuerca.

R. Este disco ya no suena como el anterior. Siempre hablamos de que León Benavente tiene algo de movimiento. Trabajamos con unas canciones que no sabíamos cómo iban a funcionar, pero llevamos ocho o nueve bolos de la gira, casi todo sold out, y te puedo garantizar que son incluso más enérgicos que los anteriores.

Teníamos dudas respecto a cómo podía funcionar lo nuevo en relación a lo que teníamos antes. Un síntoma claro es que estamos tocando el nuevo disco completo, ninguna canción hace que el set list baje. Está siendo acojonante. No quiero ir de flipado, pero estamos muy contentos. Hasta gente que hace mucho tiempo que no nos veía ha dicho que vamos más allá.

P. La electrónica impregna Nueva Sinfonía sobre el Caos. Ya no hay coqueteo con los sintes sino una atmósfera envolvente.

R. Casi todo (ríe).

P. ¿Fue algo premeditado?

R. Totalmente. Nos gusta la electrónica y nos gusta el rock. Llevamos desde el segundo disco intentando acercarnos a algo y en este último creo que es la vez que más conseguido está.

Aparte de la experiencia, hay un factor clave: incorporar como productor a Martí Perarnau IV. Ante todo es un hermano del alma y da gusto ver cómo juega con la electrónica y el rock. Estamos contentísimo con el resultado en lo musical, en lo artístico y en lo psicológico. Porque una cosa es que seamos colegas y otra vernos trabajar a los cuatro. La verdad es que la grabación fue sobre ruedas. Ha sido la única vez en la que pensé: «Ya se acabó, qué pena». Creo que se refleja en el disco porque hay mucho de León Benavente en directo.

«Prefiero jugármela, me salga bien o mal. El artista necesita evolucionar y moverse»

P. No sé si habrá puretas, esos que dicen que les gustaba más lo de antes.

R. Que hagan un grupo. Mi novia tenía un grupo que se llamaba Las Odio. Tenían una canción buenísima, Yo lo vi primero, en la que ridiculizan esto de «molabas más en las maquetas». Si hiciese lo que dice esta gente, estaría toda mi vida haciendo el mismo disco. Prefiero jugármela, me salga bien o mal. El artista necesita evolucionar y moverse.

P. Y esa clase de seguidores, encima, seguro que después critican a quien hace siempre lo mismo.

R. Exactamente. Son activistas críticos de sofá. Aquí en España somos todólogos.

P. La cuestión es que las críticas han sido mayoritariamente positivas. Mejor que con ERA, que no sé si fue un trabajo incomprendido.

R. Puede ser. ERA fue un disco especial, hijo de una época extraña. Lo compusimos en pandemia y giramos en pospandemia, algo terrible para una banda que pretende hacer bailar a la gente. Fue un álbum mucho más denso y complejo. En cambio, Nueva Sinfonía sobre el Caos es un puñetazo en la mesa y en la cara. Vamos a lo que vamos: a bailar todo el mundo.

«Con la autogestión vamos claramente con todo, a muerte, y eso se ve en los conciertos»

P. Adiós Warner, hola autogestión. Entre esto y el último LP, ¿nueva etapa para el grupo?

R. Cada vez que arrancas un disco es una nueva etapa, desde la forma de componer hasta los roles entre nosotros. Ahora, con la autogestión, vamos claramente con todo, a muerte, y eso se ve en los conciertos. No se puede fingir, no podría defender el set list que estamos haciendo ahora si no me lo creo.

P. Celebraron su primera década de carrera con un tributo en directo a su primer trabajo. ¿Fue un revival puntual o se plantean hacer lo mismo en futuras efemérides?

R. ¿Revival? Si estamos tocando muchísimas canciones del primer disco en 2024. Lo que hicimos fue por cariño, una gira muy corta de diez fechas en salas pequeñas a las que íbamos al principio. Más que por nostalgia, era para celebrar. ¿Quién nos iba a decir que aguantaríamos diez años?

P. Las letras de Abraham Boba, aunque en la misma línea, nunca dejan de sorprender.

R. De estas cosas prefiero hablar poco porque es su competencia. Pero como miembro de León Benavente y -sobre todo- como fan, te puedo decir que Abraham es un enfermo del trabajo. Hace discos, pincha, saca libros, tiene una sección en Radio 3... Va a saco y tiene un talento increíble para la escritura. Somos conscientes de que sus letras son clave en ese todo que es León Benavente.

P. Sus versos conjugan ironía y mala leche. También cierto hastío. ¿Cómo sobrevivir en este mundo sin que nos volvamos todos locos?

R. No lo sé. Imagino que cada uno tendrá su fórmula. Yo intento separarme del ruido, tomarme las cosas con calma, no dejarme llevar por esa tendencia de «nos vamos a morir todos»... Intento ver las cosas con cierta distancia y tratar de tener una perspectiva más general. Personalmente, soy bastante optimista y no me gusta que me agrien en el día. Toda esta crispación que ves en Twitter tiene un punto de ficción. Mi receta: calma, cabeza fría y mucho amor al que tengo cerca.

«Brindamos por la suerte que tenemos y por la cantidad de gente que nos quiere»

P. La Inteligencia Artificial está cada vez más presente en el mundo de la música. ¿Qué nos depara este futuro tan cercano como distópico?

R. Lo guay de una canción es todo lo que tiene detrás. Lo que viene de un alma, de un tipo al que le dejó la novia, que estaba de bajona e hizo esa canción que 100 años después te llega porque conectas con ella. Se puede emular una canción de los Beatles o León Benavente, pero nunca será lo mismo. Es como follar sin follar.

Lo bonito es investigar, conocerte a ti mismo. Luego, cuando sueltas la canción ves que tienes puntos en común con otra gente. Aparte, la gran baza que tenemos ahora mismo en la música es el directo. De momento, no hay nada en el mundo que pueda replicar las emociones que sientes en un concierto.

P. Acabemos la entrevista con un brindis. O mejor, con dos. Uno por el año que está a punto de acabar y otro por 2025.

R. Hay muchas cosas por las que brindar, pero desde León Benavente brindaríamos por la suerte que tenemos de haber podido llegar hasta aquí y por la cantidad de gente que nos quiere.

De cara al 25, brindo por todo lo que vamos a hacer. Tenemos previsto una gira por Latinoamérica y muchas cosas. Pero sobre todo brindo por que todos nos queramos un poco más.