Eudald Carbonell: “La tecnología nos volverá transhumanos, iremos más allá de humanos”

En un momento en el que las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo frenético y el ser humano se encuentra inmerso en una nueva fase evolutiva, el vicepresidente de la Fundación Atapuerca y director del Centro de Investigación ‘Emiliano Aguirre’, Eudald Carbonell, ha querido analizar en su nuevo libro ‘De la caverna al cosmos’ (RBA) cuál es el futuro al que se encamina nuestra especie, revisando para ello qué es lo que está ocurriendo en el presente.

“¿Qué nos ocurrirá como especie si vamos por el camino que vamos”, se cuestiona Carbonell, que en esta nueva obra, que verá la luz el próximo 5 de febrero, aborda temas de gran importancia para la humanidad, como es el equilibrio social, el clima, o incluso uno de los más sonados hoy en día: la Inteligencia Artificial.

“En el libro destaco la aventura que he emprendido entre la ciencia y la ficción, partiendo de cosas normales como son la comida, el sexo, todo lo que he visto y cómo plasmarlo en un futuro”, indica su autor, que hace especial hincapié en el paso de la humanidad hacia la transhumanidad. “Todo el esquema que he utilizado en el libro: humanidad, transhumanidad y posthumanidad es una visión hacia el futuro”.

El autor explica así el importante papel que está jugando la tecnología en la evolución de la humanidad, y recuerda que nos hemos hecho humanos “por el lenguaje y la tecnología”. “La tecnología nos volverá transhumanos, iremos más allá de humanos”, afirma Carbonell, que asegura que esto es lo que ocurrirá si tomamos el camino de la tecnología. “No nos habremos humanizado del todo y nos transhumanizaremos”, apunta.

Carbonell aboga por esta adaptación tecnológica, y considera que estos cambios serán buenos para nuestra especie. “La conciencia de especie viene por la tecnología. Lo que tiene que hacerse es socializarse bien”, añade el vicepresidente de la Fundación Atapuerca, que indica que el problema está en si esta tecnología “está en manos de una minoría social que puede instrumentalizarla para ellos y hacer negocio”.

Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no podía quedarse fuera de este análisis. Carbonell destaca especialmente la importancia de la IA generativa, porque estudia nuestros procesos mentales y tiene una “capacidad neuronal de reproducir esquemas que son casi humanos”. Así, se muestra convencido de que en cuatro o cinco años “será creativa y cognitiva”. “Esto quiere decir que podrá actuar indistinguiblemente como una inteligencia con sentimientos, con pasión, porque caracteriza lo que no es humano tecnológicamente”.

Tampoco se muestra partidario de temer a estos avances, y tampoco del avance tecnológico que ha demostrado tener China con su herramienta DeepSeek, ya que considera que esta competencia puede ser buena. En este sentido, sí que considera que Europa debe ponerse las pilas para poder competir con otras grandes potencias que están más avanzadas en este asunto.

A qué debe acogerse el ser humano

Afrontar cambios de forma tan rápida no resulta sencillo para el ser humano, pero Carbonell es claro al respecto: “Debe acogerse a su conciencia crítica de especie”. Tal y como ha defendido estos últimos 25 años, el investigador señala que es la conciencia crítica de especie lo que permitirá “gobernar” estos nuevos instrumentos que se nos presentan, que acabarán también convirtiéndose en “conciencia”.

“Estoy muy preocupado por el ser humano en sí”, indica Carbonell, que explica que por ese motivo desde hace años elabora estos ensayos, que buscan explicar al lector “qué es lo que viene”, y entrenar así a las personas para que piensen en el futuro.

‘De la caverna al cosmos’, publicado por RBA estará disponible en las librerías a partir del próximo 5 de febrero, y su autor confiesa que ya está trabajando en un nuevo libro, que podrá ver la luz en Semana Santa o verano.