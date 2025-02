Juan (Soziedad Alkoholika): «A muchos músicos se les pone en listas negras por pensar diferente»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La apisonadora nunca falla. Sus directos hablan por sí solos y cada nuevo álbum de estudio resulta imprevisible. Siempre en la misma línea: letalidad sonora y letras afiladas. Pero con una diversidad de matices musicales, más accesibles u oscuros en función de cada época, que configuran el sello personal e intransferible de Soziedad Alkoholika. Y hete aquí que su último disco, Confrontación (2024), ha sabido navegar tan bien entre distintas aguas que crítica y público coinciden al calificar este trabajo de obra maestra.

Siete años de espera, con dos directos entre medias, para que los S.A. saliesen del estudio con nuevo material. Y una visita pendiente a Burgos, desde la última en mayo de 2022, a una de sus «plazas favoritas». Este sábado, junto a Hamlet, el combo vitoriano promete poner patas arriba el Andén 56. Tanto se les echaba en falta que las entradas volaron hace días. En el fondo, se veía venir.

«Se va a preparar una buena con los colegas», advierte entre risas el vocalista de la banda, Juan Aceña, sabedor de que «Burgos siempre responde de la hostia». La motivación es máxima, por el enclave y porque el disco ha entrado muy bien en directo. «En otras presentaciones hemos llegado como mucho a hacer unos cinco temas nuevos, pero de este teníamos necesidad de meter más de golpe». A base de prueba y error, se certifica que «nuestra gente les va pillando el gustillo y las cantan y bailan con nosotros, que es lo más divertido de este asunto».

¿Por qué tanto tiempo desde Sistema Antisocial (2017)? «Hay que encontrar el momento en el que estemos con la energía y las ganas necesarias para ponernos a darle todos a una». Por no hablar de la pandemia, que acabó siendo «un año sabático multiplicado por dos». Sin dejar de girar, porque Soziedad Alkoholica es carne de escenario, hacía falta un «punto común» para ponerse manos a la obra. Y es que, tal y como apunta Juan, «los procesos creativos no son como las matemáticas. Forzar la máquina cuando no salen las cosas no suele dar muy buen resultado».

Allá por el 2022, Jimmy (guitarra) empezó a moldear nuevas canciones y a partir de ahí el resto fue fluyendo. «No hemos usado nada de material antiguo», señala el vocalista dejando claro que todas y cada una de las composiciones de Confrontación son «bien fresquitas». Y también lo es el sonido, con Haritz Harreguy otra vez a los mandos. «Desde Mala Sangre, Tue Madsen se había encargado de mezclar todos nuestros discos hasta ahora y para este último también lo empezó a mezclar él, pero no nos convenció lo que nos propuso y le comentamos a Haritz que probase con un par de temas». Visto el resultado, todos estuvieron de acuerdo en que «nos conoce mejor que nadie».

También se subió al barco otro viejo conocido: el bertsolari Jon Maia. Autor de la letra del mítico Pauso Bat de S.A., Juan le tanteó en 2022 cuando aceptó colaborar en el disco Kantu Bat Gara. Así, charlando sobre seguir trabajando en el futuro, surgiría Non Zaude. «Es un máquina escribiendo y ha sido para nosotros un auténtico lujo poder volver a currar juntos. Hace que todo el proceso sea muy fácil y agradable», reconoce.

Hablando de letras, lo cierto es que Juan sigue repartiendo brea a diestro y siniestro. «No me corto mucho, pero ahora sí que tengo un poco más de filtro y procuro que lo que digo no lleve a malentendidos». Después de lo acontecido en tiempos pasados y oscuros, mejor curarse en salud porque «tener que estar aclarando después tu postura, el significado o la intención de lo que quería contar, se hace muy pesado y da una pereza tremenda».

Se exprese como se exprese, lo cierto es que la rabia no remite. «Pesimista» en el presente y de cara al futuro, Juan habla sin pelos en la lengua: «No me cabe en la cabeza que la gente esté votando contra sus propios intereses de clase a una puta gente que lo único que promueve es el egoísmo, el individualismo, el negacionismo y el odio al diferente». Además, le preocupa observar cómo «se han hecho con el control de las redes sociales y, a través de ellas, están inculcando a la juventud una peligrosa manera de pensar».

Puede que vea el vaso medio vacío y de color «negro oscuro», pero apela a la «esperanza» porque de lo contrario «estaríamos acabados». Frente a la proliferación de «fascistas y totalitarios en la vida política», considera fundamental «confrontarlos y seguir defendiendo los derechos conseguidos a través de tantos años de lucha y de sacrificio» porque «estamos viendo que nada se puede dar por sentado».

En el plano musical, la situación nada tiene que ver con la persecución que el grupo padeció antaño. Sin embargo, a Juan le consta que hay promotores que «siguen sufriendo presiones para que no podamos ir a tocar». Visto lo visto, no le cabe duda de que «la censura que más se utiliza es la censura previa». De hecho, asegura que «a muchísimos músicos se les pone en listas negras, no se les contrata o les ponen mil trabas por el simple hecho de pensar diferente».