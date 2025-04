Luces, cámara y pasión en el mágico París

Javier Contreras, en la inauguración de la muestra 'París... moi non plus'.ÓSCAR CORCUERA

Medio siglo (y pico) desde aquel amor a primera vista con una ciudad que, como mínimo, visita una vez al año. «Soy burgalés y parisino», proclama Javier Contreras, con sosiego pero a los cuatro vientos, rodeado de recuerdos inmortalizados por su inseparable cámara. Cada viaje es una primera vez. Casi todo cambia, salvo el envoltorio arquitectónico y los «restaurantes caros». La vida sigue su curso, a diferentes velocidades, mientras la retina del buen observador pone el foco en la belleza de lo efímero.

A través de imágenes aparentemente cotidianas, alejadas de grandes hitos turísticos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, el fotógrafo burgalés se sumerge en la capital francesa a través de los versos y reflexiones de «impagables» poetas universales como Charles Baudelaire, Victor Hugo, Albert Camus, Arthur Rimbaud o René Char. De su propia cosecha, con más de 400 instantáneas y cientos de ellas aparte que quizá nunca vean la luz, surge la muestra París... moi non plus. Una mirada a la ciudad, recién inaugurada en la sala de exposiciones Círculo Solidario y abierta al público hasta el 2 de mayo.

«Lo difícil no es elegirlas sino quitarlas», confiesa Contreras, dejándose guiar por su entorno más cercano para no llevarse tan mal rato. Si por él fuera, mostraría el catálogo al completo. Y el espectador lo agradecería, sin duda, porque cada fotografía es un relato en sí mismo. Como la providencial aparición de una entrañable anciana, el pasado mes de noviembre, en el boulevard de la Madeleine. Bendita casualidad su parecido físico, en el mejor enclave posible, con esa vieja amiga que le «hizo descubrir París por primera vez». Se llamaba Madelaine Mermet, también conocida como Madame Sinkine, y «hoy tendría ciento y... bastantes años».

Anécdotas tiene el autor de esta muestra para dar y tomar. Con el difunto Ignacio del Río, allá por los 70, salió de «juerga» unas cuantas veces. «Pocas fotos» hizo, confiesa, porque en aquel momento no procedía. También hubo alguna imagen que se le escapó. Por ejemplo, una obra del mismísimo Bansky en una señal de tráfico. Era de noche y decidió esperar a que amaneciese. Sin luz, obviamente, no merecía la pena. Cuando regresó ya no estaba, alguien se la había llevado. Por la fuerza y con conocimiento de causa.

La propuesta de Contreras, por qué no decirlo, nació del «aburrimiento». A mediados de 2020, con el mundo en shock y España confinada por culpa de una inesperada pandemia, se puso a ordenar su vasta colección. Como quien no quiere la cosa, la literatura gala que tanto le apasiona llamó a su puerta y se unió a la fiesta. Lo que tenía entre manos merecía ser compartido y así lo hizo. El año pasado, sin ir más lejos, expuso parte de su obra en el Arco de Santa María.

Fue su colega Paco Laura, el verdadero «ideólogo» del proyecto, quien le animó a convertir París... moi non plus en algo «permanente». De ahí el libro, un «sueño» cumplido, de 163 páginas y 150 fotografías que sintetiza la efervescencia creativa de este culo de mal asiento. «Algo diferente», tal y como apunta el propio autor, porque a estas alturas de la película «todo está hecho», estéticamente hablando, sobre la ciudad de la luz.

La «multiplicidad de posibilidades» y el «toque especial» de estos poemas visuales no pasaron desapercibidos para la Fundación Círculo. Su presidente, Emilio de Domingo, agradece que alguien sea capaz de ofrecer «otra mirada de esta maravillosa ciudad». Lejos del clásico itinerario turístico, el trabajo de Contreras no solo refleja la «realidad e inmediatez de un instante». También permite, desde la distancia, conocer la cara B (incluso hasta la Z) de París y «perderse en sus barrios».

Lo mismo opina la directora general de la entidad, Laura Sebastián. «Javier ha sentido el pulso de esta extraordinaria ciudad», enfatiza sin pasar por alto su intuición a la hora de plasmar una «perspectiva profundamente personal, íntima e incluso a veces irónica» de una inmensa y cosmopolita urbe que puede ser «sueño», «promesa» o «contradicción».

Aparte de tender un «puente creativo» que nace en el río Arlanzón y alcanza hasta el Sena, la exposición de Contreras brinda un valioso regalo extra al público. El lunes 21 de abril, en el salón de actos de la Fundación, el catedrático de Literatura Francesa de la Universidad de Burgos (UBU), Teo Sanz, impartirá una conferencia a las 20 horas sobre el legado de la dramaturga Marguerite Yourcenar, la primera mujer que tomó asiento en la Academia Francesa de la Lengua. La ponencia, según detallan desde la Fundación, se centrará en la influencia de la pintura sobre su prolífica creación literaria.