Agenda de conciertos en Burgos en mayo: fiestas de primavera y citas irrepetibles

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El invierno ha sido ‘duro’ y, con el verano a la vuelta de la esquina, la actividad musical se resiente. No demasiado, porque en Burgos oferta siempre hay para dar y tomar. Además, emerge en el calendario algún que otro festival para ir abriendo boca. Los próximos meses, sobre todo en la provincia, serán moviditos.

Empieza fuerte mayo en la sala Andén 56 con uno de los máximos exponentes del drill en España. Con millones de oyentes mensuales, el barcelonés Cyril Kamer presidirá la Trend Fest el viernes 2 hasta bien entrada la madrugada. Tras esta fiesta universitaria marcada por los ritmos urbanos que tanto mueven hoy en día a la chavalería, el sábado también se presenta fuerte con una nueva entrega de Unity Techno. Esta vez a cargo de Future 666, Obscure Shape, Carlos Pérez y K-style. ¡Que a nadie le quiten lo bailado!

Más jarana, mucho más saludable para menores de entre 14 y 17 años, el sábado 10 hasta las 22 horas gracias a la Spring Party Joven, que reunirá a David Zelmar y Cris Rax. A continuación, pasada ya la media noche, desenfreno y nostalgia para un público más pureta con Molan los 90, un formato que siempre triunfa y que, en esta ocasión, contará con DJ Marta, Clublanders, Carlos Revuelta e Ivan Jazz como maestros de ceremonias.

Cambio de registro al siguiente fin de semana con un par de eventos que prometen dar mucho que hablar. El viernes 16, irrepetible sesión de rap underground capitaneada por el grupo californiano The Psycho Realm. Tras la caída de Delinquent Habits (artífices del mítico Return of the Tres entre otras joyas), el cartel del Sick Side Family Tour se recompuso con Son Doobie, Tha Mexakinz y Disciples of the Sick. Y ojo al dato, porque Sick Jacken presentará su nuevo disco en castellano mientras se prevén «colaboraciones sorpresa».

No puede faltar en Burgos algo de heavy. Y qué mejor manera de afilar guitarras que con un nuevo festival que promete ofrecer otra noche épica en el Andén. De los creadores de Notemofest, BurgoRock y Dale Gas, llega ahora Metal Souls Fest. Con Avalanch celebrando su 30 años de ausencia y sin dejarse ver por la ciudad desde hace casi un par de décadas, Argion, Xeria y Embersland pondrán toda la carne en el asador para dejar el mejor sabor de boca posible.

Mientras tanto, la programación cultural del Fórum Evolución también ofrece un amplio abanico de opciones para distintos tipos de público. Se abrirá la veda musical el viernes 9 con Hijo de la Luna, cuyo título ya deja entrever que se trata de un homenaje a Mecano. Cogerá el testigo, el domingo 11, uno de los principales reclamos de mayo en la ciudad: Miguel Poveda presentando su aclamado Poema del Cante Jondo, en compañía de Jesús Guerrero, honrando la memoria del siempre eterno Federico García Lorca.

Recién superado el ecuador del mes, el cuarto Encuentro BurgosEnCanto reunirá el día 18 a corales infantiles, juveniles de toda la ciudad para celebrar una cita única que cuenta con la colaboración especial de la Joven Orquesta de la Universidad de Burgos bajo la batuta de Ignacio Nieto, El Nido, Natalia González Saiz (piano), María de las Viñas Cebrecos (percusión) y Gadea Ureta Camarero (violín).

Finalmente, el ciclo de conciertos previsto para mayo en este emblemático espacio municipal se cerrará con la Orquesta Sinfónica de Burgos, el domingo 25, y el proyecto educativo Cantania, promovido por la Fundación Caja de Burgos, que permitirá a un nutrido grupo de alumnos de Primaria subirse al escenario del auditorio -del 27 al 30- para interpretar Real, cantata compuesta por Xavier Pastrana y dramatizada por Llucia Ramis cuya historia versa sobre videojuegos, realidad y ficción.

Cuatro son las propuestas, al menos de momento, que brinda Círculo Creativo en distintos enclaves. La cantautora vizcaína Izaro, cuya legión de seguidores no deja de crecer, volverá a Burgos para ofrecer uno de sus inolvidables recitales el jueves 8 en el auditorio Elcírculo de la calle Ana Lopidana. Por allí también pasará, el día 30, la icónica voz de The Sunday Drivers, Jero Romero, para repasar su trayectoria en solitario. Entre medias, Diego Araoz Trío actuará el viernes 16 en la dotación de la Fundación Círculo de la plaza Nueva de Gamonal y, el día 30, The Fuzzy for Her hará lo propio el salón de actos de la plaza de España.

La Fundación Caja de Burgos ha programado un par de conciertos, el jueves 8 y viernes 9, en el Cultural Cordón. Primero Carolina Reapers Swings y después Yerai Cortés. Arte instrumental desde dos flancos bien distintos un denominador común: talento en estado puro.

En salas de menor aforo, La Rúa acogerá la presentación del Alpaka Fest el día 9 y el bolo de Adriá Salas, el domingo, a la hora del vermú. Por su parte, El Sótano Cultural sigue ganándose un hueco en el panorama local gracias a las actuaciones, ya confirmadas, de Alberto Rodríguez y Javi Barbass (uno a las 20 y otro a las 21:15 horas) el viernes 2, Claudio H el jueves 8 y The Soulanders el domingo 10. Para rematar, la sala Riviera recibirá a Luna Club el 17 de mayo con motivo del Ciclo Música Viva de la Fundación Caja Rural.