P.O.D. elige Burgos para su único concierto en España en 2025

Cuando el nu-metal empezó a arrasar a finales de los 90 y principios de los 2000, hubo bandas que hicieron historia. Entre ellas, los estadounidenses P.O.D. Artífices de himnos como Alive o Youth of the Nation, coparon innumerables listas de éxitos mientras se codeaban con los grandes referentes del género: desde Korn hasta Limp Bizkit pasando por Linkin Park o System of a Down.

En activo desde el 92 y con once álbumes de estudio a sus espaldas, Sony Sandoval y compañía regresan a España tras una larga ausencia. Con un histórico concierto, el único en la península en 2025, en Burgos. Será en la sala Andén 56, el viernes 1 de agosto, de la mano de La Máquina del Ruido y DyD Lowrider. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde la propia web del Andén.

Desde el lanzamiento de Satellite (2001), con más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo, P.O.D. ha sabido evolucionar con el paso del tiempo abriendo su abanico sonoro más allá del metal alternativo con innegables influencias del rap. Sin perder jamás sus señas de identidad, los de San Diego (California) son capaces de fluir con total naturalidad en otros terrenos, desde el reggae hasta el hardcore. Prueba de ello es su último compacto, Veritas (2024), con temas tan sorprendentes como Drop junto a Randy Blythe, vocalista de Lamb of God.

Más allá de su constancia y extensa carrera musical, P.O.D. logró conectar sobremanera con el público norteamericano gracias a canciones como Alive, primer single de Satellite. Caprichos del destino, dicho álbum vio la luz el 11 de septiembre coincidiendo con los atentados contra las torres gemelas. En cuestión de días, el tema se viralizó contribuyendo a paliar el shock experimentado a raíz de tan devastador e inesperado ataque.