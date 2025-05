José Ángel Mañas regresa al Kronen y se da un «viajazo por los años 90»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

A los pocos segundos que comenzar una conversación con José Ángel Mañas (Madrid, 1971) se destapan las primeras risas. Es tal su simpatía que te desarma hasta la más cañera batería de preguntas que te hayas preparado. Y el libro objeto de esta información da para una larguísima entrevista dada la cantidad de reflexiones, aventuras y anécdotas que relata, además de las personas que aparecen, claro. ¿Quieren hacer una excursión por la cultura y la sociedad española de los primeros años 90? No se pierdan ‘Una historia del Kronen’, editado por Aguilar.

Este viernes, el autor de ‘Mensaka’, ‘Soy un escritor frustrado’ o ‘Berenguela’ charlará sobre esta obra con el periodista Martín G. Barbadillo en la carpa grande del Espolón a partir de las 20 horas.

«La idea de este libro era recrear aquellos años noventa que, no sé por qué razón, no son tan recordados como los 80... Fue una época de cambio tras los primeros años de la democracia en España, la Movida, la preparación de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona que nos colocaron en el mundo... Quizá los 90 no tuvieron una personalidad muy definida, pero he reflexionado sobre aquel período y creo que lo he entendido bien. Se ha escrito poco sobre estos años y me gustaba la idea de reivindicarlos... Sí, este libro ha sido todo un ‘viajazo’ por los 90», explica el escritor.

‘Una historia del Kronen’, que lleva el subtítulo de ‘Autobiografía generacional’, es un recorrido por la vida profesional y personal de José Ángel Mañas desde aquel 1994 en que el novelista -«me gusta más denominarme novelista que escritor»- quedó finalista del Premio Nadal con ‘Historias del Kronen’, una narración que llevó el lenguaje de las calles y las vidas desaforadas de un puñado de jóvenes en torno al bar que da título a la novela. Miles de ejemplares se vendían cada semana mientras la juventud española se lo intercambiaba junto a casetes de Nirvana, The Offspring o NOFX en los recreos del instituto o en la cafetería de la facultad.

«Este libro lleva construyéndose en mi memoria desde hace años refrescando recuerdos en entrevistas, charlas con amigos... Ha sido muy sencillo escribirlo a la vez que divertido», admite Mañas indicando que el 30º aniversario de la publicación de la novela era un buen momento para recapacitar «sin melodramas y con buen humor» sobre aquel hito vital.

«Una de las cosas que más me ha impresionado es lo viva que sigue ‘Historias del Kronen’ en la memoria de la gente, pero también en las librerías. Pocas novelas españolas de los 90 resisten en entre tanta novedad a día de hoy», subraya. Mañas achaca parte de esta subsistencia a la frescura de los diálogos y al realismo de las historias de los personajes. «Un crítico me dijo, en sentido negativo, que era una ‘novela-magnetofón’ porque reflejaba perfectamente el habla de la calle como si lo hubiera grabado y luego transcrito. Yo, por el contrario, me lo tomé como un elogio», ríe.

Del libro al cine

Parte de la popularidad y hasta la leyenda sociocultural que tiene la primera obra de Mañas se debe a la adaptación cinematográfica que produjo Elías Querejeta y dirigió Montxo Armendáriz en 1995. El largometraje que protagonizaron unos jovencísimos Juan Diego Botto, Jordi Mollá, Nuria Prims, Aitor Merino, Diana Gálvez o Armando del Río fue un grandísimo éxito de público, con casi 800.000 espectadores. Pero para Mañas no fue un sueño. Asume que «parte de la fama que tiene la novela se la debe a la película, sin duda. Pero quien haya vista una y leído otra verá que no es una buena adaptación, se perdió mucho por el camino», destaca. El autor de ‘Ciudad rayada’ coescribió el guion junto a Armendáriz e incluso ganaron el premio Goya al mejor guion adaptado, que no fue a recoger por apartarse del proyecto al poco de comenzar el rodaje. «En cambio, con la adaptación de ‘Mensaka’, dirigida por Salva Ruiz, me quedé muy satisfecho», apunta.

Noches sin fin, un éxito loco y mucho dinero caliente en los bolsillos, su banda de rock, los años con la totémica agente literaria Carmen Balcells, su vida en Francia o el tránsito -con sus cimas y sus valles- por su carrera literaria de treinta años y más de treinta obras son algunos de los ingredientes de ‘Una historia del Kronen’, un libro que se devora y que supone un estupendo retrato-espejo de una época más luminosa de lo que pintan nuestros recuerdos o la versión oficial. Siempre quedan los libros.

«Yo siempre he vivido entre la literatura. He devorado libros, mis padres leían mucho, desde muy joven he escrito y afortunadamente publicado... Siento que pertenezco a este mundo. Otra cosa es la vida editorial, que tiene una lógica aparte. Pero aquí seguimos», ríe.